Wimbledon | Rafael Nadal no jugará las semifinales ante Kyrgios por la lesión en el abdomen

El tenista español sufrió una rotura de siete milímetros en uno de los músculos abdominales que le impedirá saltar este viernes a la cancha. Rafa había logrado la hazaña de clasificarse con dicha lesión en un partido épico ante Fritz.

Rafael Nadal finalmente no estará presente en las semifinales de Wimbledon que se desarrollarán este viernes en el court central del tradicional All England Lawn Tennis británico. El español sufrió una lesión abdominal en el duelo de cuartos ante Taylor Fritz y, tras exigir su físico en el entrenamiento, deberá quedarse afuera del choque que iba a protagonizar contra el australiano Nick Kyrgios, que de este modo llegará a la primera final de Grand Slam de su carrera.

“Estuve todo el día pensando qué hacer, pero no tiene sentido seguir, que la lesión cada vez es peor. He tomado la decisión porque creo que así no puedo ganar partidos. No es que no pueda sacar bien, es también que no puedo hacer el movimiento normal para sacar. La lesión solo podía empeorar”, expresó en una conferencia de prensa que llamó especialmente para dar a conocer su determinación.

Horas antes se había conocido que el deportista de 36 años se realizó estudios médicos que determinaron que tiene una rotura de siete milímetros en uno de los músculos abdominales.

“No puedo arriesgar más aún y estar 2-3 meses fuera de las pistas. Es algo muy duro para mí y esta es mi decisión, tengo que vivir con ella. Estoy muy triste, no puedo decir otra cosa”, detalló.

Los problemas físicos para Rafa se habían hecho notorios durante el cuarto game del primer set del compromiso de cuartos de final. Fritz estuvo a punto de derrotarlo, pero el legendario tenista manacorí sacó adelante un partido heroico en cinco sets (3-6, 7-5, 3-6, 7-5 y 7-6) luego de batallar durante cuatro horas y veinte minutos sobre el césped británico.

Nadal, ganador de Wimbledon en dos ocasiones y finalista en otras tres oportunidades, tenía que buscar el pasaje al choque definitorio ante un Kyrgios que había dejado en el camino al chileno Cristian Garín.

De esta manera, no se desarrollará el décimo duelo entre Kyrgios y Nadal en un historial que tiene adelante al español por 6 triunfos contra 3. El australiano, 40 del mundo, venía de mostrar antes de jugar con Garín un alto nivel en el compromiso contra Stefanos Tsitsipás que no estuvo exento de polémicas.

A la espera del ganador de la otra semifinal entre Novak Djokovic y el británico Cameron Norrie, el hombre que llegó a ser 13° del ranking en 2016 buscará ganar su primer título importante ya que tuvo como mejor resultado una final de Masters 1000 en Cincinnati durante 2017 pero fue superado por Grigor Dimitrov.

Hasta la actual edición de Wimbledon, el nacido en Canberra de 27 años había firmado dos arribos a octavos de final como mejor estadística en un Grand Slam (Wimbledon 2021 y Roland Garros 2021).

Tal vez te interese leer: Las Leonas golearon a Canadá y avanzaron a los cuartos de final

“No voy a ir en contra de mi felicidad ni de mí mismo. No quiero asumir ese riesgo. Sé que me estoy retirando de uno de los torneos más importantes del mundo, y me duele retirarme porque tenía opciones reales y estaba en semifinales y con buenas sensaciones pero no se puede luchar contra esto. Así han venido las cosas y en la vida hay que aceptarlo”, planteó Nadal al dar a conocer la decisión que transformó a Kyrgios en finalista.

Ganador de 22 títulos de Grand Slam y finalista en otras ocho ocasiones de los torneos más importantes, Nadal reconoció que el dolor comenzó a sentirlo en el primer set contra Fritz pero las peores sensaciones se confirmaron tras el juego: “Noté las primeras molestias en el 3-1 del primer set y conforme fue pasando el partido iba a peor. Tenía la intuición de que me había roto pero no lo sabía al 100% hasta que por la noche ya se demostró que la lesión era mayor”.