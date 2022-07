Herrera Ahuad inauguró un Centro de Día Terapéutico en San Javier e instó a una inclusión más amplia “con perspectiva de discapacidad”

En la tarde de este viernes, Herrera Ahuad compartió una jornada muy emotiva junto a 45 personas que concurren al Centro de Día Terapéutico Esperanza. El acto inaugural se realizó en San Javier y brinda asistencia psicológica y médica a jóvenes desde los 14 años.

Herrera Ahuad acompañó la inauguración del Centro de Día Terapéutico Esperanza de San Javier. Durante el acto, el mandatario insistió en la necesidad de ser una sociedad más inclusiva y aseguró que el Gobierno provincial seguirá trabajando para ampliar la inclusión laboral con espacios saludables y con perspectiva de discapacidad.

El Centro de Día Terapéutico Esperanza es una institución que alberga a 45 personas con diferentes discapacidades y que recibirán asistencia psicológica, terapia ocupacional, kinesiología, atención médica y nutricional. El objetivo del Centro de Día Terapéutico Esperanza es brindar asistencia a jóvenes desde los 14 años de edad.

De la inauguración participaron el Gobernador de Misiones, el intendente de San Javier Matías Vilches, el director del centro de día, Sandro Ferreira y vecinos de la localidad.

“Este centro será para la contención de jóvenes, chicos y adultos con discapacidad. Es muy importante que se pueda dar en un contexto de alianzas público-privadas en beneficio de la sociedad, es muy saludable porque también compartir las responsabilidades entre el Estado, los privados y la comunidad”, expresó Herrera Ahuad.

En declaraciones a la prensa hizo hincapié en la necesidad de una sociedad inclusiva y que acepte las discapacidades sin tratarlas como algo “anormal”. “A veces la sociedad no entiende a las discapacidades, porque la comunidad en su mayoría está acostumbrada a una normalidad, entonces eso hace que uno mire como que todo es normal y que aquello no es normal no encaje dentro del ritmo diario de la comunidad”, dijo.

“Nos llena de satisfacción saber que hay personas con un enorme corazón y una sensibilidad muy importante para poder contener también a las personas con discapacidades. Siempre dejo todo lo que tengo que hacer y trato de venir y compartir con ellos porque sé lo importante que es sentir esa contención”, agregó el Gobernador.

En el mes de junio Herrera Ahuad compartió un almuerzo con los beneficiarios del Programa “Construyendo con innovación e inclusión”. Se trata de una iniciativa que facilita la transición hacia el empleo formal de personas sordas en el rubro de la construcción.

“Compartimos con las personas sordas incorporadas al eje del trabajo de la construcción y hoy hablaba con el nuevo Director de Arquitectura de la provincia y también está siendo una apertura importante hacia las diferentes asociaciones de sordos y de otras discapacidades que pueden generar ámbitos laborales saludables para ellos y eso es muy bueno, que el Gobierno comience a tener otra mirada y una perspectiva de la discapacidad incorporando al rubro laboral”, aseguró.