Productores rechazaron la actualización de la tarifa sustitutiva del Convenio de Corresponsabilidad Gremial Yerbatero

Nelson Dalcolmo, director por la Producción del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) rechazó el incremento de tarifas tras la mesa de negociación con Seguridad Social Nacional, que realizó de forma inconsulta una actualización a las tarifas sustitutivas del Convenio de Corresponsabilidad Gremial Yerbatero.

Mediante esto se estableció para el productor un aumento de $4,56 por kilo de hoja verde puesta en secadero.

“Seguridad Social de la Nación estableció de forma arbitraria e inconsulta la actualización de las tarifas sustitutivas en dos tramos”, afirmó Dalcolmo. En el marco de la negociación, se encontraban referentes de la parte gremial y patronal que discutirían la actualización de la tarifa sustitutiva para llegar un acuerdo. Sin embargo, no hubo reunión de la comisión de seguimiento, por lo que los representantes no hicieron la inferencia en la actualización.

También, aclaró las bases de las negociaciones: “Si las partes no llegan a un acuerdo, que no fue el caso de esta reunión, entonces sí interviene Seguridad Social de la Nación, quién lauda y fija el monto de la actualización de la tarifa por decreto”, agregó. Sin embargo, no se realizó el seguimiento necesario y en consecuencia, determinaron de forma arbitraria el monto que debe pagar el productor.

Dalcolmo manifestó que los que se reunieron, rechazaron las dos actualizaciones y llamaron a una reunión urgente que posiblemente se realice la semana que viene para debatir la actualización de la tarifa sustitutiva.

Por otro lado, explicó que la correspondencia crea una comisión de seguimiento, y a su vez, controla el convenio y también participa en las negociaciones. “Se trabajó para armar la correspondencia gremial del sector yerbatero, la cual busca cerrar la brecha de los trabajadores no registrados. Con la firma del convenio y su implementación, se estipula un 95% de efectividad en el mismo”, explicó el director.

Además, sostuvo que está reconocido a nivel nacional y, si bien hay otros que están vigentes, no están con la efectividad que presenta el de yerba mate. En este sentido, los valores la tarifa sustitutiva, pasaron de $1,20 a $2,20 y actualmente a $4,56. “Años anteriores se establecía un acuerdo tras las discusiones pertinentes”, señaló.

La influencia del convenio sobre el productor yerbatero le otorga una ayuda, en la que además se reconoce la utilidad y los beneficios del mismo. “No estamos en contra del convenio, sino de las actualizaciones que no corresponden”, enfatizó Dalcolmo. De este modo, los beneficios sobre el productor son el registro de personal y el incremento de los kilos declarados de cosecha en la provincia.

Según el director por la Producción del INYM, la tarifa sustitutiva se implementa por cada kilo entregado en secadero. “Hoy al productor no le conviene tener empleados no registrados ya que al estar sujeto a una retención en el secadero, le cubre la ART y las obras sociales”, aseguró.

En este marco, comentó que se elevó el número de mano de obra. Al principio había 3500 trabajadores blanqueados, pero con el convenio se llegó a 12.550; además, aparecieron más de 100 millones de kilos cosechados. “No es lo mismo que se realice un descuento $1,20 por hoja entregada que $3 o $4,56 por hoja puesta en secadero”, remarcó.

Los percances en las cosechas de la hoja de yerba

Los incendios y las sequías que se registraron en la provincia provocaron un retraso en la cosecha, principalmente en la zona productora del norte, centro y sur, siendo esta última la zona que más tardó al empezar la cosecha. Actualmente son 150 mil kilos de yerba no cultivadas que se comparan a las del semestre del año pasado. “Si bien las lluvias vinieron a ayudar a las plantas, aún no están reflejados en números”, aclaró.

Para Dalcolmo, a estos problemas, se suma el faltante de gasoil y de mano de obra. “Hay que levantar toda la cosecha gruesa en tres o cuatro meses a lo sumo y de lo que resta del año, con la misma capacidad de mano de obra”, comentó. También coincidió que por esto quedarán hojas en planta sin cosechar.

Los motivos que ocasionan la falta de mano de obra se relacionan con la incompatibilidad, ya que cuando el empleado se registra cae el plan social que tiene. También comentó que “hace más de 7 años se trabaja con el convenio de Corresponsabilidad Gremial y hoy en día no está solucionada al 100%. No se puede mentir a la gente y a los trabajadores”.

Finalmente afirmó que otro punto a tratar en la reunión de la semana que viene es el artículo 452, en el cual se expone sobre la compatibilización entre planes y el trabajo blanqueado. “Los que impulsaron, motivaron y aseguraron que el problema estaba solucionado fueron los miembros de Seguridad Social y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE)”, finalizó.

