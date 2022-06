Aarón Ortas: ¿Cuáles son las estrategias para posicionarse y lograr el éxito en el mercado inmobiliario?

Aarón Ortas es un joven emprendedor misionero y está al frente de Fenix Inmobiliaria, una de las empresas del rubro más destacadas de la región. Hoy nos habla acerca de su trabajo, que a lo largo de tan solo 4 años ha logrado generar excelentes resultados.

¿Cómo te iniciaste en este mercado?

Aarón Ortas: “Mi primer trabajo en el sector privado lo tuve en la Feria Forestal Argentina, en donde accedí al área de ventas, para comercializar stands. Me gustó mucho tratar con la gente y negociar. Esa fue mi primera experiencia.

Luego me fui a vivir a España por un tiempo, y estando allá conocí el rubro inmobiliario, que me interesó y gustó mucho. Me enriquecí viendo como trabajaban y operaban las inmobiliarias allá, y cuando volví a Argentina -a vivir a Posadas- Grisel, mi mamá, ya se dedicaba al rubro inmobiliario y fue entonces cuando comencé a trabajar junto a ella.

Dijimos armemos esto, vamos a ir de la mano con tu experiencia en el rubro, lo que yo conozco de afuera, empecemos a hacer una sinergia de trabajo y aboquémonos a esto al 100% (…) Arrancamos hace casi 4 años y siempre trabajamos sobre la misma idea: conjugando la innovación con la experiencia, para lograr que el proyecto siga creciendo”.

¿Cuáles crees que son los aportes que un equipo de profesionales jóvenes como el que tenes puede hacerle al rubro?

Aarón Ortas: “Hoy estamos viviendo un cambio, hay un nuevo paradigma en el mercado inmobiliario. Los jóvenes lo que traemos es la actitud de innovar constantemente, pero para que funcione también necesitas de la experiencia en el rubro. Entonces, debemos trabajar en conjunto: los jóvenes van a traer tecnología, el marketing, las nuevas maneras de comercializar y relacionarse con los clientes; mientras que la gente con mayor experiencia te va a traer los pilares del rubro inmobiliario. Vos podes seguir creciendo hacia arriba, pero si tus bases no son fuertes, eso se puede derrumbar tarde o temprano.

La experiencia es la base para emprender en el rubro inmobiliario, y después, para crecer, vas a necesitar de muchos factores. Hay que tener paciencia, porque estamos viviendo una época difícil para el rubro; vas a tener que generar estrategias innovadoras, nuevas campañas de marketing, y estar constantemente inspirado para crear. Esto también es un arte a la hora de generar nuevo contenido, al tratar de mostrar la propiedad de la manera más linda, al llamar la atención de los inversores (…)”.

¿En un mercado tan volátil y con una economía inestable… ¿Cómo hace una empresa como Fenix para mantenerse tan bien posicionada y seguir creciendo?

Aarón Ortas: “Yo creo que lo que nosotros hacemos es realizar el trabajo de tasaciones que se necesita. El mercado hasta el 2018 estuvo en alza y, en comparación, hoy está en picada. Como consecuencia, vos no podes seguir manteniendo los precios que tenias en el 2018. Acomodándote a los precios del 2022, con una buena tasación y con una buena estrategia de marketing, las propiedades se van a seguir vendiendo.

Sigue habiendo inversores, personas que se quieren mudar, personas queriendo emprender; es un circuito que no se detiene. El crecimiento urbanístico no va a parar, entonces el desarrollo inmobiliario tampoco.

Posadas es una ciudad que está creciendo muchísimo, en donde se innova de manera permanente, y hay mercado para rato (…)”.

¿Cuál es la realidad del mercado hoy? … ¿Qué expectativas tenes a futuro?

Aarón Ortas: “Lo que se va a venir, específicamente en Posadas, es el desarrollo de barrios privados porque tenemos un modelo de ciudad costera, entonces esto nos inhabilita a crecer hacia una parte; lo que nos queda es crecer hacia los otros sectores en donde si hay tierra (…)

Por ejemplo, Candelaria, que está a escasos 20 minutos del centro de Posadas, va a ser el centro de los countries, como hay hoy en día en Córdoba, Buenos Aires y Rosario. La localidad ya se está posicionando para el desarrollo de barrios cerrados y countries grandes. Nuestra ciudad va a ir creciendo para ese sector”.

¿Qué les dirías a aquellos jóvenes que recién se inician en el mundo del emprendedurismo como lo hiciste vos hace cuatro años?

Aarón Ortas: “Esta profesión es igual a todas las profesiones. Cuando salen de la facultad, después de haber cursado cualquier carrera, todos dicen ¿y ahora qué?… Esa duda esta, y es después la calle la que te va a ir enseñando, junto a todo lo que aprendiste antes; te vas a ir adaptando.

Yo siempre animo a la gente a emprender, que se animen a iniciar, que por ahí es lo más difícil. Después el mercado solo te va adaptando, enseñando… emprender va a ser el primer paso a un cambio de vida”.

Fenix Inmobiliaria, cuatro años liderando en el mercado regional

Estar a la vanguardia del mundo inmobiliario solo es posible mediante la adaptabilidad en un mercado cambiante. En nuestra provincia existen inmobiliarias que durante los últimos años supieron posicionarse, y que hoy son buscadas por los potenciales clientes para sostener una comunicación más fluida y cercana a la hora de realizar una transacción.

Fenix Inmobiliaria es una empresa joven, integrada por profesionales con más de 10 años de trayectoria en el mercado inmobiliario que nos avalan. Su objetivo es brindar un servicio de excelencia a través del profesionalismo y cordialidad, atendiendo las demandas y buscando resolverlas con eficiencia y eficacia.

El espíritu de crecimiento de la compañía los impulsa a la formación permanente, para poder ser cada vez más profesionales y poder estar a la altura de sus necesidades, brindando un servicio de asesoramiento responsable a partir de un profundo análisis y conocimiento del mercado y sus demandas.

“En el rubro inmobiliario cada vez hay más herramientas tecnológicas para potenciar las ventas y nosotros desde Fénix Inmobiliaria queremos ofrecerles a nuestros clientes lo mejor. Hoy en día hay un abanico de herramientas que nos ayudan a llevar a cabo una operación y que están siendo incorporadas a Fénix Inmobiliaria por parte de los más jóvenes, sumado a la vasta experiencia de los más grandes.

Queremos lograr que el mercado continúe en ascenso, más allá del contexto actual del país, seguimos apostando y creemos en una mejora continua”, culminó afirmando Aarón Ortas.

www.fenixxweb.com

376 411 2449 / 376 488 0463

[email protected]