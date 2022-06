Maltrato animal: proteccionistas piden sanciones más rigurosas y animan a vecinos a realizar denuncias ante situaciones de violencia

La asociación de protección animal “Patitas” instó a la población a denunciar ante los organismos policiales cuando se observe un maltrato y advirtió que es obligación de las autoridades tomar la denuncia e ir a constatar el hecho.

La rescatista de Patitas, Paola Chenlo, mencionó casos aberrantes de maltrato animal, como el de un perrito arrastrado por un auto y otro por una persona que circulaba en una moto. Al respecto brindó animó a los vecinos a denunciar estas situaciones y recordó que para ello existen leyes que deben cumplirse y los culpables deben ser castigados.

Indicó que aunque muchas veces están saturados de casos, siempre buscan la manera de atender cada contingencia que se presente y reubicar a los perritos que viven maltratos.

“Es indignante toda la cantidad de maltrato que se está viendo en toda la provincia de Misiones”, alertó la defensora de los animales e insistió que la gente no puede obviar este tipo de hechos.

Mencionó que lo ideal es que cuando se detecte un hecho irregular se pueda constatar con fotos y videos y se acompañe con la respectiva denuncia.

“Por favor no se callen, hagan la denuncia y si ven que un vecino está maltratando un animal por favor se pueden comunicar con alguna asociación protectora. A nosotros nos consultan qué se puede hacer en este caso y nosotros le damos los consejos acerca de qué hacer”.

Ante el inicio de la temporada de frío pidió que no se descuiden a las mascotas porque también sufren las bajas temperaturas. Por ello recomienda crearle espacios adecuados con frazadas o telas polares para que puedan cobijarse sin mayor problema. Entiende que muchas por personas, por razones de espacio, no pueden ingresar las mascotas a las viviendas, pero éstas deben contar con casitas si son dejados en patios.

Recomendó que esta época no se bañe tanto a las mascotas para evitar que se generen afecciones en el pelaje, especialmente porque existe mucha humedad en la provincia. Por otra parte, alertó a los dueños perros que es falso que si el perrito tiene mucho pelaje, no sufre de frío. Por ello pide no descuidarlos porque en el pasado se presentaron casos de perros que murieron por el frío intenso que se siente en algunas zonas.

Finalmente mencionó que para cualquier denuncia o consejos pueden comunicarse con su teléfono que es 3757415387.