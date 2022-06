Recomendaciones para cuidar a las mascotas ante la llegada del frío

Ante la llegada del frío, es importante cuidar a las mascotas, ya que también padecen las temperaturas bajas. En ese sentido, Alberto Zuchino, médico veterinario, alertó sobre aspectos a tener en cuenta y prestar atención para el cuidado de las mascotas durante el frío.

“La verdad que estos días son de bajas temperaturas, la humedad y el hecho de que también llovió son factores importantes para las mascotas, teniendo en cuenta que los patios y los espacios que habitualmente está el animal están húmedos o tienen barro y eso hay que tenerlo muy presente, para que se tomen las debidas precauciones”, advirtió Alberto Zuchino. cuidar a las mascotas

El cuidado básico, dijo, es “darle resguardo de los vientos y de la lluvia, si no tienen la posibilidad de hacerle una casita o una cucha, como lo llamamos comúnmente, que le busquen un lugar donde esté protegido. También es importante que se les aísle del piso por la humedad”.

Una de las medidas que suelen tomar algunos propietarios con sus mascotas es colocarle un caloventor cerca, en ese caso, explicó que “no es bueno por el hecho de que el animal necesita regular su propia temperatura, además su organismo está preparado para eso y les da ese beneficio. Si uno le proporciona un caloventor o una estufa, el animal a veces toma muy poca distancia y puede ocurrir un accidente, aparte de calentarse de más”.

En esa línea, también explicó la importancia de no abrigarles demasiado porque las mascotas por naturaleza regulan su temperatura corporal.

“Hay ciertos abrigos que son aptos para proporcionarle al animal que tiene pelo corto, pero el que tiene pelo largo, no lo necesita, porque ellos regulan la temperatura espontáneamente, ya que tienen un sistema que le llamamos termostato natural, donde se calienta automáticamente, pero no obstante pueden sufrir hipotermia, sobre todo en la etapa cuando son muy jóvenes y cuando están ancianos”.

En este contexto, agregó que por el frío, al estar en contacto directo con el suelo, su pata que tiene una especie de almohadilla como forma de aislamiento, puede transmitir el frío hacia sus restantes partes del cuerpo y del miembro y eso puede generar una lesión o inflamación en las articulaciones.

Por otra parte, mencionó que la alimentación es recomendable distribuirle en dos raciones reforzadas por día.

También hay que considerar las afecciones respiratorias como consecuencia del frío, porque los animales tienen que jadear para liberar calor, ya que el cambio de aire es el que entra y sale y puede generar patologías respiratorias

Además, explicó sobre los síntomas respiratorios que pueden aparecer en los animales. “Una de ellas, es la temperatura respecto del hocico seco o tibio que puede estar afiebrado, además la agitación. Pero también hay otros factores como sería la quietud, la inapetencia, el hecho de no moverse, no ladrar, de no venir al encuentro con el dueño, todo este tipo de cosas indican que el animal no se siente bien” expresó.

Alberto Zuchino – Misiones 4