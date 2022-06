Tras la filtración del off, Alberto Fernández le pidió la renuncia a Matías Kulfas

El presidente Alberto Fernández le pidió este sábado la renuncia al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. La solicitud llegó luego de que desde el área de Energía acusaran a funcionarios de la cartera de hacer operaciones de prensa contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, confirmó que la solicitud se produjo luego de que se difundiera un informe «en off» atribuido a la cartera de Desarrollo Productivo, de la cual está a cargo Matías Kulfas, sobre el gasoducto Néstor Kirchner, que fue cuestionado por el jefe de Estado y la vicepresidenta Cristina Fernández.

Más temprano, la vicepresidenta difundió un comunicado que asegura que desde el Ministerio de Producción se repartió una «respuesta» a sus dichos, dirigida a varios periodistas, en la que se informa que “la lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina, que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint”.

Ante esta situación, la también titular del Senado respondió: “Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso”.

Por su parte, Alberto Fernández dijo compartir el malestar expresado por la vicepresidenta y expresó: “Comparto la respuesta dada por Energía Argentina a una publicación fundada en un supuesto off salido de funcionarios del Gobierno. Confío en la integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación del Gasoducto Néstor Kirchner”.

“Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por Cristina Fernández de Kirchner. El debate que debamos dar, démoslo con responsabilidad”, agregó.

