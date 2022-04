Bayern Munich en Misiones | “El fútbol para mí es un estilo de vida, algo a lo que me quiero dedicar cuando sea más grande”

Así expresó su emoción Benjamín Rojas, jugador de Sportivo Eldorado, quien participa de las capacitaciones a entrenadores y futbolistas que realiza el Bayern Munich en Misiones junto al Club Alemán, para dar oportunidades a profesores y alumnos.

El fin de semana culminó la segunda etapa de esta importante iniciativa que lleva a cabo el Bayern Munich en Misiones y que a través de un convenio entre el Gobierno de Misiones y el Club Alemán busca dar oportunidades tanto a profes como a niños y adolescentes que sueñan con desarrollarse profesionalmente en el deporte más popular del mundo.

Etapa Campus de Entrenamiento

“El Bayern Munich a nivel mundial es una institución muy buena, muy prestigiosa. Nosotros los que somos futboleros, sabemos bien dónde estamos parados y con quién nos estamos formando. Es una muy buena oportunidad para aprender” comentó Héctor Cardozo, DT del club Eldoradense Unión Cultural y Deportiva.

Por su parte, el entrenador Cesar Bless de Atlético Colectivero Posadas consideró que el Programa de Entrenamiento “es una una posibilidad que nunca pensé que la iba a tener. Hoy estar compartiendo un campo de juego con esta gente que viene a cambiar para bien nuestro fútbol es impagable”.

La etapa, Bayern Camp o Campus de Entrenamiento, en la que los profes que se vienen capacitando en la metodología y filosofía del club alemán, pusieron en práctica lo aprendido durante la primera parte, incluyó a 150 chicos de entre 9 y 16 años que conforman las seis ligas que hay en Misiones; para esta ocasión se dividió en dos zonas el entrenamiento con el objetivo de hacer más operativas las actividades.

La zona norte, tuvo su momento de juego y práctica del 4 al 9 de abril en la Villa Olímpica de Puerto Piray, allí llegaron chicos de las ligas de Eldorado, Puerto Rico y Puerto Iguazú.

La otra zona, con jugadores de Posadas, Oberá y Apóstoles, entrenó y demostró sus habilidades con la pelota en el Club Crucero del Norte durante la semana del 11 al 15 de abril.

La sorpresa y felicidad de chicos y grandes se escucha en sus palabras, Carlitos Suárez de Pto. Iguazú, siendo un niño y con tanta ilusión lo expresa sin titubear: “Cuando me seleccionaron para el Bayern me sentí demasiado feliz y estaba re emocionado, salté y todo. Entonces ahí vine acá y ¡toqué el césped!. Me siento alegre por mirar al Bayern en la tele y después aparecer acá en la cancha”.

El Programa de capacitación y entrenamiento

La coordinación misionera del Programa está a cargo del preparador físico de alto rendimiento Gabriel Rosa, en conjunto con el profe José Ortega y Dardo Romero actual presidente del club Crucero del Norte.

Rosa, explicó que la primera etapa del Programa consistió en un taller para entrenadores, una capacitación para 20 profes y entrenadores de toda la provincia, elegidos a través de las distintas ligas de la provincia. La capacitación teórica práctica concluyó con un Festival de Juegos, donde los profes pusieron en práctica e interactuaron con los chicos. “Esta etapa, significó ir de lo teórico al campo de juego” agregó.

“El Programa completo incluye una tercera etapa, un campeonato en el que se seleccionará a 40 chicos de las ligas locales. El Bayern Munich elegirá a 10 chicos que van a representar a Argentina en el “Mundialito” que organiza el equipo Alemán en el mes de octubre en Munich, donde asisten jugadores de diferentes países que adaptaron la metodología Bayern, como Canadá, Estados Unidos, México, China, Japón, entre otros. Y Misiones, los jugadores de la provincia, irán a representar a la Argentina” explicó Rosa.

Misiones | El lunes el Bayern Munich desembarca en Puerto Pirayhttps://t.co/vpAoze8N3l — misionesonline.net (@misionesonline) April 2, 2022

El fomento de jugadores de futbol ilusiona a los misioneros, ya que con este Programa de capacitación, adultos y niños tienen la posibilidad de aprender aptitudes físicas y destreza en la cancha, pero también adquirir valores de juego en equipo, compañerismo, motivación, confianza y respeto.

“Los chicos misioneros que sean seleccionados (para el mundialito), tienen la posibilidad de gustar a los entrenadores del Club Alemán y quizás tener la suerte de ser parte del club como jugador” concluyó entusiasmado el profe Gabriel Rosa.