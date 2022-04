La familia le quemaba los botines para que deje el fútbol: la particular historia de vida del verdugo del Bayern Munich en Champions

Villarreal, que había ganado el partido de ida por 1-0, igualó 1-1 como visitante frente a Bayern Munich y se clasificó a las semifinales del torneo más importante de Europa por segunda vez en su historia.

El autor del gol que metió al Submarino Amarillo entre los mejores cuatro del continente fue el nigeriano Samuel Chukwueze, quien tiene una historia de vida muy particular.

Samuel Chimerenka Chukwueze nació el 22 de mayo de 1999 en Ikwuano, Nigeria. Vivió en su país hasta los 18 años y realizó inferiores en la Diamond Football Academy de Nigeria, hasta que en 2017 el Villarreal compró su pase por 500.000 euros. La primera temporada la disputó en el equipo “B” del club español, pero gracias a su buen rendimiento a partir de julio de 2018 pasó a formar parte del primer equipo, donde realizó su debut el 20 de septiembre frente a Rangers F. C de Escocia por la UEFA Europa League.

El gran obstáculo que tuvo Chukwueze para ser futbolista

El joven nigeriano dialogó con GOAL en el año 2019, y contó cómo tuvo que convivir toda su vida con su madre, quien sistemáticamente quiso impedirle llegar a ser un jugador de fútbol profesional. “Mi madre siempre trató de impedir que jugara al fútbol. Me encantaba jugar desde muy pequeño, pero ella intentaba detenerme. Me hacía quedarme en casa y concentrarme en mis estudios”, expresó Samu. Su abuelo también había sido jugador de fútbol, pero no tuvo la misma carrera que su nieto y quizás por eso su madre se opuso sistemáticamente a que fuera futbolista.

“Yo era un buen estudiante, pero cuando amas algo y te apasiona tanto, se convierte en tu enfoque. Tus estudios comienzan a desvanecerse. Estaba obsesionado con jugar al fútbol”, afirmó Chukwueze, y agregó: “A veces, iba a entrenar y regresaba tarde a casa y sabía que me iban a castigar. Me decían que tendría que dormir afuera. ¡Mi mamá decía que no podía entrar a la casa!”. En toda la entrevista el extremo nigeriano deja en claro que a pesar de los constantes retos de su madre y su familia, él siempre supo que iba a lograr su sueño.

El día que Chukwueze no pudo ir a entrenar porque su madre le prendió fuego los botines

En la misma entrevista, el futbolista de Villarreal y la Selección de Nigeria contó la historia sobre el día en que su madre, ya sin saber cómo impedirle a su hijo ir a entrenar, le quemó sus zapatillas para que no tuviera otra opción que quedarse en su casa estudiando. “Mi tío me dijo ‘Samuel, debes dejar de jugar este juego y concentrarte en la escuela’ pero no escuché. Entonces, ¡Un día me quemaron los botines! Todo mi equipo de entrenamiento, lo quemaron, así que no pude ir a entrenar”, contó Samuel.

A pesar de que esta historia comienza de manera trágica, tiene un final feliz. Chukwueze contó que después de ese incidente abandonó el fútbol por un tiempo, hasta que un amigo le avisó que estaban realizando pruebas de jugadores para llevarlos a jugar un torneo en Portugal. Samu le dijo que no porque sabía que su madre no se lo iba a permitir, pero su amigo fue a su casa al día siguiente ¡a las seis de la mañana! para hablar con su familia.

“Mi mamá, la persona a la que no le gusta el fútbol, ​​que no quería que yo jugara al fútbol, ​​fue la persona que abrió las puertas”, contó el futbolista, y agregó: “Ella me despertó esa mañana, estaba tan sorprendida. Me dijo que mi amigo estaba allí para recogerme. Le dije que no iría y fue ella quien dijo que debía tomar mis botas y salir de la casa. ¡Estuve muy sorprendido!”. Esa prueba le permitió a Samuel Chukwueze ser fichado por la Diamond Football Academy de Nigeria, que cambiaría su vida para siempre.

verdugo del Bayern Munich

