El Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya realizó el Primer Encuentro del año sobre Educación Sexual Integral

El miércoles 23 marzo, en el Salón Auditórium del Instituto Superior “Antonio Ruiz de Montoya” (ISARM), se realizó Primer Encuentro de Educación Sexual Integral "Orientaciones para el fortalecimiento de Proyectos Institucionales ESI desde una antropología personalista".

El mismo fue organizado por el Obispado de Posadas, a través de la Secretaría Episcopal para la Educación Católica, y la Junta de Educación Católica (JEC), de manera conjunta con el ISARM. Además contó con el auspicio del Servicio Provincial de Educación Privada de Misiones, la Universidad Católica de Misiones y la Asociación de Institutos Privados de Misiones (AIPEM); auspiciado y aprobado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología según Resolución Nº 015/22.

La jornada se llevó a cabo en simultáneo en la plataforma Zoom, donde participaron directivos y docentes de distintas ciudades de la provincia y del país.

En la apertura acompañaron el Presbítero Licenciado Alonso Freiberger Presidente de la JEC, el Profesor Luciano Matijas Secretario Episcopal para la Educación, la Especialista Angela Benitez Rectora del ISARM, el Licenciado Luis Bogado Director Ejecutivo del SPEPM, el Licenciado Marcelo Giménez Director General de Control Pedagógico del SPEPM, la Lic. Olga Ferreyra Referente del Programa ESI en representación de la Subsecretaria de Educación Prof. Rosana Linares, la Magister Ana Foth Rectora de la UCAMI, la Sra. Delicia Olivera Presidente de AIPEM, el Profesor Enrique Dambra Director General de Educación Pública de Gestión Privada de Chaco (vía streaming) y el Presbítero Licenciado Ariel Manavella Asesor Espiritual del Equipo Docente de ESI del ISARM.

En la oración inicial el Pbro. Freiberger señaló que el Catecismo de la Iglesia Católica “nos dice que todos los hombres y mujeres creados a imagen de Dios y rescatados por Cristo gozamos de dignidad. Una dignidad que debe ser custodiada, promovida en todas las esferas del actuar humano”.

Agregó que “en esta realidad corpóreo espiritual creada que somos cada uno de nosotros, la sexualidad abraza el todo de la persona humana. En este sentido también el catecismo nos recuerda que la sexualidad concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar, de procrear y a la aptitud para establecer vínculos de comunión con otros (…) por eso una sana y verdadera comprensión sobre qué es la sexualidad humana nos permitirá una sana vinculación con los demás y con nosotros mismos”.

Remarcó que “una educación sexual integral no puede perder de vista esta inclinación central del espíritu y del actuar humano: el amor. El amor no es solo atracción, es un sentimiento, es un acto espiritual. Es la voluntad firme y perseverante de hacer el bien a la persona amada. El amor tiene la virtud de hacer real a la persona que amamos, no la transforma en un anónimo, en algo indiferente, nos impulsa a importarnos por el otro (…) Que este primer encuentro nos permita, desde el aporte de las disertantes y del trabajo que cada uno irá desarrollando en nuestras instituciones, contribuir para la vivencia del verdadero amor».

Luego brindó el discurso de bienvenida, la Rectora del ISARM, quien agradeció a los participantes, como ser autoridades y docentes que acompañaban presencialmente y desde la virtualidad, muchos de ellos provenientes de distintos puntos del país, y en especial de la provincia de Misiones.

La Esp. Benitez destacó que “este encuentro surge con el claro propósito de conocer los fundamentos antropológicos de los cuales se asume la ESI con perspectiva personalista, brindar orientaciones didácticas y metodológicas para el diseño y posterior implementación de proyectos de ESI. Fortalecer, a los equipos directivos y docentes, revalorizando la identidad institucional desde la cual elaborar propuestas sobre ESI”.

Además se propone “conocer los hitos del desarrollo psicosexual para saber acompañar, orientar y promover un adecuado despliegue de la personalidad (…) El programa de educación sexual integral lleva dieciséis años de existencia en nuestro país , y aún es motivo de controversias, debates y polarizaciones en las escuelas. En lo cotidiano de la rutina escolar se suceden situaciones que irrumpe y demanda una atención personalizada, y situada. Una atención cercana a la realidad de nuestros niños y adolescentes, y a las de sus familias.”

Durante su alocución manifestó que “tenemos que reconocer que ante esas situaciones muchas veces nos cerramos al diálogo y al encuentro porque el contexto en el cual estamos inmersos lo vivimos como una amenaza (…) Se puede vivir un diálogo sincero y para ello se propone intentar cambiar la representación del contexto como una amenaza y comenzar a entenderlo como una oportunidad. Promover una cultura del encuentro. Un espacio de encuentro en la que se puedan sentar las bases de un diálogo sincero (…) No se trata de saber más o menos de sexualidad, genitalidad, prevención; se trata de ahondar en la realidad de cada persona, de pasar de esa transmisión a la convicción de aquellos valores que profesamos (…) la ESI es una educación para hacer donde el alumno es el protagonista, que se dirige a cada uno de manera personal.”

Al finalizar el mensaje de la rectora se continuó con las ponencias a cargo de las Magísteres Alejandra Mónica Plankler y Gabriela Cecilia Mango. Ambas, graduadas en Ciencias para la Familia por la Universidad de Málaga de España, cuentan además con una amplia experiencia docente y son autoras de varias publicaciones.

Entre los contenidos desarrollados se trataron los siguientes temas:

El Posicionamiento antropológico de abordaje de la ESI, fortalecimiento y desarrollo de la identidad sexual, fundamento ontológico de la complementariedad varón-mujer, valoración de las diferencias, situaciones que irrumpen en la cotidianeidad de las escuelas.

También sobre la ESI en los diferentes niveles de concreción curricular, PEI: el proyecto ESI Institucional, Formatos posibles en la intervención pedagógica didáctica de la ESI, Miradas reduccionistas frente a la implementación de la ESI en las Instituciones educativas.

Por último, se refirieron a las conductas de riesgo en niños y adolescentes, herramientas para prevenir y actuar en situaciones de vulnerabilidad y violencia en el aula; y la corresponsabilidad familia-escuela.

Al finalizar las exposiciones de la mañana y la tarde, las disertantes respondieron a preguntas elaboradas por los presentes, lo cual posibilitó otras instancias de diálogo.

La jornada se extendió hasta las 18.00 h; las autoridades institucionales, de la JEC y de la Secretaría Episcopal para la Educación entregaron obsequios a las profesionales como reconocimiento y agradecimiento por sus presentaciones.