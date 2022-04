Dolarizar la economía “hoy es una inciativa descabellada y distante de la situación argentina” afirmó Gerardo Alonso Schwarz

El economista de la Fundación Mediterránea se expresó sobre las ideas y proyectos que en las últimas semanas se han conocido, desde representantes de la oposición, con respecto a dolarizar la economía de nuestro país, como método para terminar con el problema de la inflación.

El economista Jefe – Regional NEA de la Fundación Meditarránea, opinó sobre la iniciativa que la última semana nuevamente reapareció en el país, como posible solución a los problemas económicos, especialmente la inflación. Para Schwarz, dolarizar la economía no haría falta si se logra el equilibrio fiscal.

¿Qué sería necesario para dolarizar y que la moneda que circule sean dólares y no pesos?

En diálogo con Misiones Online Tv, Gerardo consideró que “es muy difícil que eso se pueda dar en este momento, en nuestro país, porque el Banco Central hoy debe plata (pasivos) por entre 45 mil y 90 mil millones de dólares, mientras que el balance neto que tiene es de casi cero. O sea que hoy el Central si se tuviera que pasar de circular pesos a dólares, tendría que de alguna forma conseguir 45 mil millones de dólares, que hoy no existen. Por tanto, hoy es una iniciativa descabellada y distante a la situación argentina”.

El economista preguntó también: para que querríamos dolarizar, cuales son las ventajas y desventajas?

“Desde economía son temas que se estudian ya a hace mucho tiempo, hoy necesitamos emitir mucho, de hecho, la emisiones en los últimos 12 meses fueron del 52% muy en línea con la inflación. Dinero que se emite porque el gobierno no cubre todos los gastos que tiene, o sea hay un déficit fiscal muy importante, y le pide al Banco Central que imprima más dinero, y con eso paga el gasto público que tiene que enfrentar todos los meses”.

“Nos tendríamos que preguntar: si nosotros pasáramos a depender del dólar, ¿de qué manera financiaríamos el déficit fiscal, ya que no tenemos la máquina de imprimir dólares? Tendríamos que recurrir a emitir más deuda o reducir el déficit fiscal, que es el objetivo que debería perseguirse. Y si logramos equilibrio fiscal, no tendríamos necesidad de dolarizar. En conclusión más allá de que muchas personas piensen en que con esto se podría eliminar la inflación, que sirve como disparador de temas, no creo que sea posible ni tampoco positivo, ya que los países que dolarizaron han tenido que generar otras soluciones a sus problemas de fondo como el déficit fiscal. Entonces si nos vamos a cortar la mano porque no podemos controlarnos, y con la mano cada vez que podemos agarramos y comemos, y comemos mucho, y después tenemos sobrepeso, el problema no es la mano, sino la disciplina de tener conductas saludables que nos permitan estar en línea, con nuestras necesidades y recursos”, ejemplificó.

