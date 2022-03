Cande Tinelli venderá contenido erótico a través de una plataforma para adultos: cuánto cuesta y cómo suscribirse

La hija del conductor Marcelo Tinelli ya tiene su perfil en una red social de “OnlyFans” que cuenta con más de 100 millones de usuarios. Cuanto cuesta la suscripción mensual para acceder a su contenido.

Cande Tinelli venderá contenido erótico

Candelaria Tinelli suele publicar contenido al límite de la censura en Instagram. Incluso en varias oportunidades se indignó porque algunas de sus fotos hot fueron dadas de baja. Pero ese ya no será un problema para la It Girl, que empezará a vender contenido erótico a través de una plataforma para adultos.

“Es un hecho. Tengo OnlyFans”, anunció. De esta manera, la hija de Marcelo Tinelli confirmó que forma parte de una red que cuenta con más de 100 millones de usuarios en todo el mundo. ¿Cómo se puede acceder al contenido? La suscripción mensual cuesta 15 dólares, mientras que un paquete por seis meses vale 76,50 dólares.

Hasta el momento, quienes se suscriban podrán visualizar los tres primeros posteos de Cande -que ya suma 46 likes en su perfil-. Además, sus fans van a poder enviarle mensajes e interactuar con ella.

´Lele’ se suma a otras famosas argentinas que han apostado por plataformas digitales para vender imágenes y videos de alto voltaje. Los casos más resonantes habían sido los de Florencia Peña y Silvina Luna, quienes tienen sus perfiles en el DivasPlay y ya han realizado varias colaboraciones exclusivas para dicho canal.

Cande Tinelli apuntó contra las mujeres que denuncian su contenido de Instagram

Una de las razones por las que Cande Tinelli optó por OnlyFans es tener mayor libertad y olvidarse de las críticas. A mediados de marzo, una situación colmó su paciencia: Instagram eliminó una historia en la que se veía parte de su pecho. “Yo sé que esto viene de las mujeres. Me censuran las historias por mostrar medio centímetro de la rayita de una lola”, expuso en un video.

Esta situación generó que la influencer estallara contra sus haters y publicara un duro descargo: “Las denuncias vienen de las minas porque somos unas sacadas. Estamos todas contra todas, en vez de apoyarnos. Constantemente recibo mensajes de minas que dicen que estoy toda operada, que mi cara es de plástico, y no sé qué más”.

Por otra parte, no dudó en enfrentar a quienes la cuestionan por las operaciones en el rostro: “Estoy muy cansada. No me rompan más. No tengo un puto problema en decir que me hice en la cara: la nariz me la hice dos meses, me puse labios, me pongo bótox como cualquier persona”.

Y agregó: “No entiendo qué más quieren que diga. Dejen ser a la otra persona. Yo no estoy fijándome qué se hace la otra persona o qué no se hace. Qué cada uno haga de su culo un fucking florero. Yo voy a seguir haciéndome todo lo que se me cante el trastre. Si puedo, lo voy a seguir haciendo. Así que, por favor, no me jodan más”.

Para cerrar el tema, Cande remarcó que existen temas más importantes en los que poner el foco en vez de estar atentos a cada una de sus publicaciones. “Ya estoy tranquila, besitos”, sentenció tras esta suerte de catarsis.

