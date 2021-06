Cande Tinelli le respondió a la modelo británica que la acusó de ‘clonarle la vida’

La influencer Rebecca Fox acusó a la hija de Marcelo Tinelli de imitar cada detalle de su vida, incluyendo tatuajes y mascotas.

Candelaria Tinelli recibió una fuerte acusación. Hace cinco años la modelo británica Rebecca Fox acusó a Cande Tinelli de copiarle todos sus looks y los modelos de sus tatuajes. El tiempo pasó y eso quedó en la nada, pero esta semana la inglesa volvió a la carga con una acusación contundente.

El jueves por la tarde, la influencer británica Rebecca Fox publicó un extenso hilo de Twitter en el que señaló que la hija de Marcelo Tinelli se dedicó a copiarle cada look de los últimos cinco años. En sus tuits, la modelo, popular en la plataforma OnlyFans, mostró algunas imágenes que prueban los parecidos entre sus peinados, maquillaje, tatuajes y vestuario a lo largo del tiempo.

“Desde 2016, literalmente, clonó toda mi vida”, comenzó Fox en una serie de tuits que convirtieron a Cande Tinelli en trending topic. “Da miedo. Incluso copia hasta los detalles más pequeños como mis diseños de uñas. Cambios en el color del pelo. Tatuajes. Incluso mascotas. Yo tengo serpientes, ella tiene serpientes. Tengo un gatito ragdoll (una raza), ella tiene un gatito ragdoll”, detalló.

Luego, la modelo contó que años atrás Tinelli le escribió para contarle que, cuando decidió operarse la nariz, le llevó una foto de Rebecca al cirujano para mostrarle el resultado que buscaba. “Se hizo una operación de nariz y le mostró al cirujano una foto mía”, relató Fox. “Lo sé porque solía mandarme mensajes diciéndome que yo era su ídola. Al principio me sentí halagada, pero pasaron los años y estoy perturbada”, aseguró. Además, le pidió públicamente que le diera “algo de crédito” por haber imitado su estilo. “No serías vos sin mí”, expresó.

Rebecca Fox tiene casi 150 mil seguidores en Twitter, pero su verdadera fama está en OnlyFans, la plataforma de contenido pago en la que los usuarios pueden acceder a videos y fotos exclusivas, sin censura. En la tarde del jueves, tuiteó varias imágenes propias junto con algunas de Lelé que muestran la gran semejanza física entre ambas.

En el extenso hilo, la modelo advirtió que su cuenta podría ser eliminada, ya que en otras oportunidades que intentó exponer a la influencer argentina recibió denuncias que provocaron el cierre de sus perfiles sociales.

Cande Tinelli rompe el silencio

Al principio Cande no dijo nada, pero hace unas horas decidió salir a contestarle. «Respondo a sus mensajes: no tengo tiempo para pelotud… y gente que quiere fama. Me aburre. No copio a nadie. Un pu… tatuaje en la jeta que me lo volaría de lo pedorro que es. No iluminen a personas que están en la oscuridad», escribió.

Luego aseguró que en este momento sólo se enfoca en la salud de su mamá, Valeria Aquino, quien recibió un trasplante de hígado y está internada. «Solo pienso en la salud de mi mamá. Todo lo demás realmente me parece irrelevante. PD: La vida es la que sucede afuera de las redes sociales».

Fuente: pronto.com.ar / lanacion.com.ar

