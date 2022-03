Se confirmó la fecha de estreno de la tercera temporada de una serie que es furor en Netflix

La reconocida plataforma dio a conocer la fecha de estreno de una de las series que emite y que causa furor entre el público. Conocé de cuál se trata y cuando estrenará la tercera temporada.

The Umbrella Academy 3 llegará a la plataforma en junio de este año. Esta producción está basada en las novelas gráficas homónimas de Gerard Way, líder musical del grupo My Chemical Romance.

La misma cuenta la historia de un grupo de antiguos niños superhéroes que han vuelto a reunirse para formar un equipo un tanto disfuncional y, cada tanto, salvar el mundo. La serie ha terminado siendo todo un éxito entre los espectadores de Netflix.

A su vez, se confirmó que esta nueva entrega tendrá diez episodios, exactamente igual que las dos primeras. Se estrenará en el catálogo de Netflix el próximo 22 de junio de 2022.

Netflix lanzó finalmente una de las funciones que más solicitaban sus usuarios: conocé de qué se trata

La plataforma de streaming Netflix incorporó una forma para que sus usuarios puedan borrar series de televisión y películas que comenzaron a ver y no finalizaron. Estas quedaban guardadas en la sección “seguir viendo” en la plataforma. Esta opción está disponible en cualquier dispositivo.

La compañía de streaming asegura que escuchó las opiniones de muchos sus usuarios y por este motivo incorporó una forma para que sus usuarios puedan borrar series de televisión y películas que han comenzado a ver de la sección “Seguir viendo” desde su aplicación para televisores y otras plataformas.

“Seguir viendo” es el apartado de Netflix destacado que recoge todos los contenidos que se han empezado a ver pero no se han terminado. Se incluyen todas las series y películas, independientemente del tiempo que se les haya dedicado, y hasta ahora no había una función para borrarlos.

Ahora, Netflix ha añadido una nueva opción a su app para televisores y otras plataformas como la web y móviles para poder retirar los contenidos de esta lista, como ha explicado la compañía desde su página web de soporte.

La compañía asegura que ha escuchado las opiniones de muchos sus usuarios, expresadas a través de redes sociales, que no querían que la plataforma les siguiera recordando programas que ya habían visto o que no tenía intención de continuar.

Para eliminar una serie de ”Seguir viendo”, los usuarios tienen que hacer clic en ella y, desde las opciones de la página, elegir la nueva función “Eliminar de Seguir viendo”.

Esta acción puede cancelarse al pulsar el botón de “Deshacer”, que aparece en el menú de ajustes si el usuario decide borrar el contenido.

serie que es furor en Netflix

(Fuente: TyC Sport)