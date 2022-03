Se presentó la 5ta edición del Parlamento Municipal de la Mujer 2022

En el marco de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer y bajo el lema "Mujeres Libres por una Posadas más Inclusiva y Sostenible", concejales abrieron nuevamente las puertas del Concejo Deliberante con el Parlamento Municipal de la Mujer.

Las mujeres de la ciudad podrán participar de esta instancia legislativa que se desarrollará del 8 de marzo hasta el 21 de abril. El Parlamento Municipal de la Mujer 2022 lleva su quinta edición y este año recupera la presencialidad luego de dos años de virualidad por la pandemia.

Ante la presencia de autoridades del HCD, se realizó la quinta edición del Parlamento Municipal de la Mujer. Por medio de dicha instancia, mujeres posadeñas, pudieron conocer los requisitos y objetivos de participación y comenzar a inscribirse en la experiencia parlamentaria organizada por la Comisión de Inclusión y Equidad de Género del HCD, presidida por la concejal María Eva Jiménez.

Dicho espacio se llevará adelante desde el 8 de marzo al 21 de abril y tendrá como objetivo fomentar la participación política de las mujeres posadeñas, promoviendo la equidad de género en los lugares de toma de decisiones. También se buscará el acercamiento de la ciudadanía, poniendo en conocimiento el funcionamiento del Concejo Deliberante, y las instancias que forman parte del proceso de creación de una norma. Además, las parlamentarias impulsarán proyectos que en el futuro podrán convertirse en Ordenanza.

Dando inicio a la conferencia, Jiménez resaltó la importancia de que esta iniciativa sea llevada adelante, en una fecha tan significativa para las mujeres, como lo es el 8 de Marzo: “estamos muy contentas de dar inicio a esta instancia. «Mujeres Libres por una Posadas más Inclusiva y Sostenible», no es un título al azar, es lo que pretendemos perseguir. La idea nuestra del Parlamento este año es ir a buscar a las mujeres de los barrios que muchas veces no se inscriben porque no tienen los recursos y son muchas veces las que articulan con el Estado. Hoy no es un día para celebrar si para conmemorar. Es un día para reivindicar la lucha de las mujeres. Es un día para destacar que solo con acciones vamos a poder revertir esto».

Además, remarcó que las mujeres que representen a sus barrios, continuarán trabajando con el Ejecutivo luego de concluido el Parlamento, para reforzar los compromisos y proyectos presentados.

Por su parte, la vicepresidente Primera, Mariela Dachary, celebró el interés de las mujeres en continuar participando de dicha instancia política y democrática y recordó que “estamos iniciando la quinta edición del Parlamento y esto es muy importante. La modificación que hicimos en el nombre de la Comisión de Género fue clave para abordar las diferentes problemáticas que afectan más a las mujeres. Eso hace que este Parlamento sea la lente para ver esas problemáticas. Si bien se han implementado muchas herramientas aún faltan cambiar paradigmas. Agradezco la apertura de Horacio para tratar estás problemáticas y celebró la apertura a las mujeres de los barrios que muchas veces se les dificulta acompañar».

El presidente del Concejo Deliberante, Horacio Martínez, celebró la iniciativa y resaltó la importancia de la participación ciudadana en espacios de género: «un hecho significativo es que podamos hacer el lanzamiento del Parlamento en este patio que representa a una mujer que ha marcado la historia social y política (…) La lucha continúa veo muchas mujeres tan capaces y prestigiosas de las cuales yo aprendí, que siguen trabajando y estableciendo compromisos para evitar todo tipo de brecha social y esas brechas son las que nos duele (…) La lucha continúa los 365 días del año y en esta casa van a tener un aliado y una trinchera para esa lucha».

Desde la Comisión de Inclusión y Equidad de Género, recordaron que las mujeres que deseen participar podrán inscribirse por: la página del www.hcdposadas.gob.ar, o por la oficina de la concejal María Eva Jiménez (Anexo HCD- Bolívar entre Félix de Azara y Buenos Aires).

Cronograma de actividades del Parlamento Municipal de la Mujer

23 de marzo Sorteo de bancas

29 y 30 de marzo Capacitaciones

8 de abril Presentación de proyectos

20 de abril Sesión de prueba

21 de abril Primera y última sesión

Además el Concejo Deliberante será un espacio de reflexión y diálogo durante esta semana, con disertantes que abordaran temas relacionados a la inclusión y equidad de género.