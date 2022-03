A mediados de 2021, Verónica González se convirtió en una de las primeras mujeres misioneras en conquistar espacios tradicionalmente ocupados por hombres, se convirtió en la primera mujer chofer de ambulancia. En conmemoración de un nuevo 8 de marzo, la joven compartió su experiencia a Misiones Online.

Verónica González, una de tantas mujeres misioneras que logró ser parte de un sector que durante muchos años fue íntegramente ocupado por hombres, y contó que, “al principio fue un gran desafío, por suerte siempre conté con el apoyo de los jefes, del director y todos mis compañeros. Hoy en día estoy manejando las unidades de emergencia y tengo guardias. Yo había empezado con los móviles de traslados programados”. Actualmente, hay dos mujeres más que están a punto de conducir otras ambulancias de la Red de Traslados.

González señaló que este trabajo requiere de, “responsabilidades, sigo tratando de dar lo mejor y continúo capacitándome para brindar un buen servicio”. Y agregó, que, “tengo dos compañeras, que están por ingresar. Todavía es que no caigo en eso de ser la primera. Pero si se, que se marcó una trascendencia importante para nosotras, justamente por eso se siguen sumando más mujeres, y ellas están empezando y se están capacitando y muy pronto serán parte de este servicio”.

En referencia a la recepción de los otros choferes, González aseguró que, “yo me había preparado para que sea un poco más complicado, si bien nosotros acá como choferes, trabajamos con mujeres de enfermería, pero a la hora de manejar por ahí entrar en un sector donde estaban todos, varones, pensé que me iba a costar un poquito más. Pero por suerte yo, ya era parte del servicio, hace más de 10 años que formo parte de esto, y siempre fueron buenos compañeros y lo siguen siendo, y brindándome siempre la ayuda para mejorar y seguir fortaleciéndome”.

Un trabajo que requiere formación constante

La joven indicó que continúa capacitándose para brindar un mejor servicio, “estoy cursando la tecnicatura superior en emergencia pre hospitalaria en el Imes, este año empiezo segundo año y también estoy estudiando enfermería. Siempre proyectando a futuro, a estar capacitada”.

Además de conducir las ambulancias que atienden las emergencias, González contó que la permanente capacitación es de importancia para, “los traslados de alta complejidad a Buenos Aires y a otras provincias, siempre que sea necesario, y la idea es siempre estar a la altura para responder a los que se pueda presentar para tratar de la mejor manera a los pacientes porque es lo más importante”.

La joven también reconoció que desde que empezó a salir a la calle, “muchos me ven me saludan, me felicitan, y hay otros tantos que no, pero bueno es algo que todavía lo sociedad tienen que ir limando”, agregó que, “por ahí cree, que la mujer no puede estar a la altura de ciertas responsabilidades”.

Las mujeres en distintos ámbitos

Con respecto a la ocupación de las mujeres en distintos ámbitos, González reconoció, que tal vez, “demostrar nuestra capacidad, nos va a costar un poquito más a las mujeres que nos animamos a romper ese hielo de ciertos sectores, que creen que no vamos a estar a la altura o que no vamos a poder responder”.

Y se animó a aconsejar a otras mujeres señalando que, “con capacitación y esfuerzo se llega y se demuestra. Así vamos a seguir abriendo el camino a muchas otras mujeres para que se sigan sumando. Ya sea a este servicio o a otros servicios, como bomberos o a otras cosas que por ahí normalmente no están acostumbrados a ver a una mujer al frente”.

“Siempre que se quiere se puede, a mí me llevo mucho tiempo abrirme camino adentro del servicio. Yo estuve en muchos sectores, lo pensé, lo idealice, lo hable, un año antes de que esto se dé. Tal vez, no se da de la noche a la mañana, o lleva más tiempo de lo que uno cree, pero, yo creo que perseverando se llega y se puede”, dijo la chofer, y agregó que, hay que idealizarlo, mentalizarlo y “por no le sale en el momento, debe seguir, porque tarde o temprano se da”.

Un largo camino y el apoyo de la familia

González, tiene 32 años y 4 hijos que asegura son los que la acompañan en cada logro, por ejemplo, su hijo adolescente, dice con orgullo, “mi mamá maneja la ambulancia. La verdad que en mi familia impactó mucho, la verdad que todos quedaron muy contentos, muy orgullosos. Mis abuelos, dicen ‘mi nieta es chofer de ambulancia’”.

Para llegar a ese puesto, la joven contó que debió realizar un largo camino, iniciando a trabajar “dentro del hospital, después me pasé a este sector, estuve en diferentes lugares, fui operadora”, hasta que por fin logró estar al frente de una ambulancia.

Actualmente realiza distintas guardias, y “como chofer, se siente una adrenalina, uno nunca sabe con lo que se va a encontrar porque a veces te dicen, una herida de arma blanca y vas y tiene un rasguño, y otras veces es al revés. Siempre trato de mentalizarme, cuando recibimos el llamado de emergencia, en lo peor, porque psicológicamente uno va preparado y pensando que tendría que hacer, entonces en el momento tenemos reacción, podemos hacer lo que corresponde en frio, que es lo más importante para nosotros”.