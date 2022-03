8 de marzo | Historias de mujeres de Misiones que cumplieron sus sueños y hoy se desempeñan en ámbitos que eran tradicionalmente masculinos

En el Día Internacional de la Mujer, Misiones Online realizó una serie de entrevistas a 8 mujeres misioneras, que lograron cumplir su sueño y desempeñan sus actividades en ámbitos que antes estaban destinados casi exclusivamente a los hombres.

Taxistas, políticas, bomberas, chofer de ambulancia, automovilista, vicedirectora del IPS y, una empresaria misionera son solo algunas de las historias que se repiten a lo largo de toda la provincia.

Este 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer a nivel mundial para recordar la lucha por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos, es por ello que desde Misiones Online decidimos contar la historia de 8 misioneras que lograron la igualdad, y realizan un ejercicio efectivo de sus derechos.

Bombera al frente de un cuartel

El cuartel de bomberos voluntarios de San José es uno de los más jóvenes de la provincia, y al frente de la institución se encuentra, Giorgina Cabañas, una de las mujeres misioneras que pudo cumplir su sueño en un ámbito tradicionalmente ocupado por hombres, ser bombera. Y llegó más lejos, es la jefa del cuerpo activo de esta localidad.

El cuartel de bomberos tiene 4 años dentro de la localidad, y fue allí mismo que la mujer se formó durante 1 años para ser bomberas, luego se hizo cargo del cuartel. “Para mí es un orgullo, haber logrado estar donde estoy ahora. Cuando me nombraron jefa fue felicidad absoluta, pero a la vez teniendo la conciencia de que es un trabajo de mucha responsabilidad”, dijo Cabañas.

Como jefe del cuartel de bomberos, Cabañas tiene muy claros sus objetivos, quiere “sacar adelante el cuartel, junto a bomberos profesionales, que estudien y se capaciten día a día”.

Y agregó que, “es un orgullo inmenso para mí, poder estar acá, asistir a las personas que en su momento están necesitando de nosotros”.

Empresaria del año

Olga Beatriz Fayterna Fernández de Koropeski, más conocida como doña Bety, fue reconocida como la empresaria más destacada, por su trayectoria y conducción en la empresa de transporte Crucero del Norte.

La homenajeada, que no aparece tanto en los medios y siempre se mantuvo con un perfil muy bajo, reconoció que “ahora me doy cuenta que lo merezco. Estoy muy orgullosa de que ellas me hayan elegido, que la CAMEM me haya tenido en cuenta. No hay palabras de cómo agradecerles a todas las empresarias misioneras”.

“les digo a las mujeres, que se animen, que sigan adelante. Que todo se puede, que nada es imposible”, concluyó la empresaria misionera

Ocupando espacios de decisión

Carmen Méndez Ason es la vicepresidente del IPS, y es otra mujer misionera que como ella mismo lo dice, “a pura fuerza de trabajo y de militancia política”, llegó a ocupar su cargo. Sus inicios en la militancia política comenzaron en la escuela secundaria y continuaron en la facultad, “tome la responsabilidad de formación, como una mujer que veía la política como una herramienta de construcción social”.

El secreto de Méndez Ason es que, “lo yo siempre hice fue prepararme para los desafíos, y también creo que soy merecedora. Si me preparo, si tengo la responsabilidad y la seriedad también puedo llegar, y lo vi siempre así”.

La funcionaria reconoció que, durante su gestión su objetivo principal será “ocuparme mucho de lo que es la perspectiva de género dentro del IPS, para todos los empleados y empleadas y para con toda la sociedad. Quiero que el día que yo ya no esté más en el IPS, se me recuerde como una mujer que se ocupó del género”.

Ser la primera chofer de ambulancia

A mediados de 2021, Verónica González se convirtió en una de las primeras mujeres misioneras en convertirse en chofer de ambulancia. Es una de tantas que logró ser parte de un sector que durante muchos años fue íntegramente ocupado por hombres, y contó que, “al principio fue un gran desafío, por suerte siempre conté con el apoyo de los jefes, del director y todos mis compañeros. Hoy en día estoy manejando las unidades de emergencia y tengo guardias. Yo había empezado con los móviles de traslados programados”.

La joven se animó a aconsejar a otras mujeres señalando que, “con capacitación y esfuerzo se llega y se demuestra. Así vamos a seguir abriendo el camino a muchas otras mujeres para que se sigan sumando. Ya sea a este servicio o a otros servicios, como bomberos o a otras cosas que por ahí normalmente no están acostumbrados a ver a una mujer al frente”.

“Siempre que se quiere se puede, a mí me llevo mucho tiempo abrirme camino adentro del servicio. Yo estuve en muchos sectores, lo pensé, lo idealice, lo hable, un año antes de que esto se dé. Tal vez, no se da de la noche a la mañana, o lleva más tiempo de lo que uno cree, pero, yo creo que perseverando se llega y se puede”, dijo la chofer.

Una mujer apasionada por la política

Claudia Gauto es una de las mujeres misioneras que desde su juventud tuvo una participación plena en la política. Tiene 56 años y dos hijos, fue ministra de gobierno, ministra de trabajo, diputada provincial, y el año pasado estuvo muy cerca de ocupar una banca en la Cámara de

Diputados de la Nación, actualmente es la directora del Parque del Conocimiento.

Gauto es abogada, realizó sus estudios superiores en Corrientes, y allí nació su pasión por la política, “participé en centros de estudiantes, y siempre me interesó esto de la construcción de lo colectivo y de lo solidario”.

Se refirió a la paridad de género dentro de la política destacando que, “creo que la política dio el primer paso, pero hay muchos sectores que todavía están en deuda con esta participación real, plena y efectiva de las mujeres. Los sindicatos, las cooperativas, los mismos espacios de decisión en el poder ejecutivo”.

Gauto asegura que todavía queda un camino por recorrer, porque, “hay cada vez mayor participación de las mujeres y las diversidades en los espacios de decisión, porque las mujeres siempre participamos, siempre militamos, siempre trabajamos, pero no siempre nos tocan los espacios de decidir, y eso creo que es el camino que hay que transitar, creo que es la deuda que aún se tiene”.

Pilota de carreras con 3 podios en el Misionero de Pista

Leticia Ponce De León es una pilota de carrera, una de tantas mujeres misioneras que logró cumplir su sueño en un mundo que siempre ha sido exclusivo de los hombres: las carreras de autos. Desde sus inicios, hasta ahora ha logrado subir al podio 3 veces.

Al referirse a sus inicios, Ponce de León señala que, “siempre estuve ligada al automovilismo, acompañando o cumpliendo funciones en el equipo, pero desde otro lugar, hasta que en un momento se me dio la oportunidad de empezar a girar con un Karting, y cuando pude correr no dude, y soy muy feliz”.

En referencia a sus proyectos a futuro, la pilota dijo que, “sueño en ganar en la clase 1, todo el tiempo trabajo para eso. Hoy estamos entrenando, se hace todo lo posible para lograr ese objetivo. Tratare de ganar, y si no gano, voy a quedarme con la cabeza tranquila de que di todo”.

También invitó a las jóvenes a participar del autódromo, “las invito a que se acerquen al autódromo, y en mis redes sociales a quienes quieran consultar estoy disponible para tratar de ayudar en la medida de mis posibilidades a que se acerquen al automovilismo”.

Participación femenina en el gremio de los taxistas

Sandra Barrios es la secretaria general del sindicato de taxis, remises y afines de la provincia de Misiones, es una de las tantas mujeres misioneras que fue conquistando espacios tradicionalmente ocupado por hombre, y compartió su experiencia al frente del gremio desde su fundación.

“Hace 15 años fui nombrada como normalizadora de un Sindicato de remises a nivel nacional, durante 90 días, en ese periodo observe ciertas irregularidades, me interiorice en la temática. Entonces, nos juntamos los 16 miembros de la actual comisión directiva del sindicato, e hicimos todo para fundar el sindicato”, relató Barrios.

Y agregó que, “al comienzo costó un poquito porque, se les apareció una secretaria general mujer. Y es porque tenemos una sociedad muy machista”. Pero durante estos 15 años las asperezas se fueron limando, y “hoy en día tenemos muy buena relación entre los propietarios de los vehículos, los choferes, los propietarios de agencias, y los operadores de radios porque este sindicato es para todo el personal afectado por esta actividad”.

En referencia a la participación femenina en distintos ámbitos laborales, la gremialista aseguró que, “en nuestro sector cada vez estamos teniendo más mujeres, son amas de casa que necesitan incrementar sus ingresos, o bien aquellas mujeres separadas o divorciadas y necesitan tener un ingreso extra entonces, comienzan a trabajar en este sector que nos les exige una antigüedad, o un curriculum como en otros ámbitos”.

Recolectoras de Residuos

En 2019, en la Base Trincheras, se formó el primer grupo de recolección de residuos con todas integrantes femeninas. Actualmente, el grupo está conformado por Zahira Brítez, Nahír Brítez, Gabriela Rodríguez y Sofía Guerrero, quienes dieron testimonio de sus experiencias en un trabajo que, normalmente, se lo asocia solo a los hombres.

“Es un trabajo duro y forzoso. Hay que carrear muchas bolsas todos los días y es cansador, pero los compañeros siempre nos apoyan y nos ayudan. No hubo un mal recibimiento para con nosotras”.

Las integrantes de este grupo recolector, comentaron que la unidad surgió por una idea que se propuso. “Nos preguntaron desde la empresa a ver si nos animábamos, les dijimos que, si y hasta ahora seguimos acá”, comentó una de ellas.

“Tenemos un buen grupo. Somos muy unidas y nos ayudamos entre todas porque en este trabajo necesitamos ser cooperativas con el compañero, por el hecho de que es un trabajo pesado”.

Por último, aconsejaron a otras mujeres resaltando que “todo se puede, todo se aprende y no hay que tener miedo”.