El descargo de Flavio Azzaro luego de sus dichos por la violación grupal que generaron repudio en las redes

El periodista se quejó de que lo editaron malintencionadamente y mostró las pruebas en su cuenta de Twitter. Sus comentarios sobre la violación grupal en Palermo habían generado repudio en las redes sociales.

“Si vos quisiste drogarte y en algún momento quisiste… estoy preguntando… no en este extremo, pero le puede pasar a alguien que una persona en un momento quiera algo y después se arrepienta de ese algo, durante o después. En ese caso, ¿cómo se evalúa? Supongamos que la chica en algún momento quiso tener sexo con alguno de ellos”. Esta fue una de las frases que dijo Flavio Azzaro en Crónica y que generó un fuerte repudio en las redes sociales. El periodista se estaba refiriendo a la violación grupal que ocurrió en Palermo el lunes por la tarde.

En ese momento, el panelista Gustavo Chapur lo frenó: “La chica no estaba en capacidad de dar su consentimiento”. “Y ellos pueden decir lo mismo…´yo también estaba drogado y era incapaz de entender si ella estaba drogada o no´”, replicó Azzaro. A lo que su colega volvió a repetir: “No, porque ella estaba indefensa y ellos sabían perfectamente lo que hacían, eso está a la vista. Además, fue in fraganti el delito”.

Tal vez le interese leer Flavio Azzaro justificó la violación grupal que sufrió una joven en Buenos Aires: “Por ahí quiso y después se arrepintió”

El descargo de Flavio Azzaro

Lo cierto es que luego de este ida y vuelta al aire, las repercusiones no tardaron en llegar y, ante la gran cantidad de críticas recibidas, Azzaro decidió salir a responder vía Twitter. “Me cansaron. Los voy a denunciar a todos los que publiquen eso que está editado y que solo busca perjudicarme. Me cansé. Antes de defender a un violador prefiero que me maten. No tiene escrúpulos ¡Editan lo que dije que podía alegar la defensa como si fuera un pensamiento mío!”, fue el primer mensaje que escribió. Y enfatizó: “Me están editando. Esta vez no me equivoque. No me editen. No hagan una fake news. Cien veces hablé de que eso era lo que iban a alegar los abogados de esos 6 hijos de puta”.

Acto seguido, comenzó a compartir una serie de videos de ese mismo programa, previos y posteriores a ese extracto, para aclarar su postura. “Acá la verdad 7:22. 7 minutos antes de decir lo que iba a ser la hipótesis de los abogados defensores. Es una locura lo que están haciendo. Ésta la verdad”, señaló en la parte en la que se lo escucha decir que “existen chicas que se acuestan con cinco o seis, pero acá la cuestión es que ella claramente mostraba una actitud de que se quería zafar de la situación, van a estar muy complicados estos hijos de p…”.

Y siguió: “Acá digo claramente, seguido al audio que viralizan, los puntos claves para que no zafen de la condena”. En ese extracto, Azzaro alude al hecho de que haya gente haciendo de guardia y además al testimonio de una persona que confirme el abuso. Y aclaró: “Porque apareció otra persona más que fue víctima de uno de ellos. Por eso hablamos de que es clave que también aparezca otra persona, por lo que pueda llegar a alegar la defensa. Miren los videos. Son claros”.

“Uno más, porque ya es alevoso. Aunque los que me están queriendo perjudicar, jamás van a subir estos audios. Jamás. Nunca se publica un ´nos equivocamos´ ¡Pero el daño lo hacen!”, continuó mostrando la parte en la que él remarca los antecedentes de los acusados. “Y para cerrar. Escuchen: ´ojalá vayan 100 años en cana´”, expresó junto al video en que se lo escucha decir esa frase.

Sin embargo, Flavio siguió mostrando pruebas en su defensa. “¿Esto no lo van a poner tampoco, no? ¿Solo lo que les conviene para hacer daño?”. En la grabación que menciona, se lo ve diciendo: “A través de la desgracia que está viviendo una chica, puede sanar otra. Cuando acá lo que debiera ver es una red de contención para aquellas que son violadas, en todos los lugares del país”. En ese sentido, volvió a destacar: “Me hicieron una jodida. Es el precio de meterse con los que muchos no se meten. Lo estoy pagando hace mucho. Pero ésta no me la voy a comer. Cuando me equivoco, soy el primero en decirlo. Me quieren cancelar. Los videos que publiqué son claros. Sin margen de duda”.

Horror en Palermo: seis detenidos por violar a una joven de 20 años en un autohttps://t.co/NXjQFkZSJx — misionesonline.net (@misionesonline) March 1, 2022



Fuente: Infobae