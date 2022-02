Habló la periodista paraguaya agredida en el puente internacional: “La gente se pone muy violenta cuando se empieza a denunciar este esquema”

La periodista paraguaya Rocío Gómez, relató el traumático momento que vivió al recibir un ataque mientras realizaba un informe sobre el adelantamiento de filas en el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz.

Rocío Gómez – Red Ciudadana

Rocío Gómez, es una periodista paraguaya que denunció haber sido agredida días atrás en el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz. Todo comenzó con la sospecha de la existencia de un sistema de coimas que facilita el cruce de Encarnación a Posadas, Gómez llevó a cabo una investigación para recabar información. Fue así que fingió querer cruzar el puente internacional “sin tener que esperar”, argumentando que era madre de una bebé de nueve meses.

“Mototaxistas y taxistas me pasaron el dato de que por 50.000 guaraníes podía quedar al costado de la fila, donde hay sombra y locales comerciales, allí que me harían una seña para que cruce”, relató la periodista.

“Los informantes mencionaron que debía hablar con el militar de turno ubicado en la barrera para ingreso al control paraguayo”, contó. Sin embargo, aseguró que no abonó este monto porque el encargado se negó a recibir el dinero y le recomendó volver en otro momento. “Esto no pudo ser confirmado porque no llegué a concretar el pago o a hablar con una autoridad”, expresó Gómez.

Por esta razón no pudo grabar lo que deseaba pero regresó por la tarde, allí pudo observar que una fila de tres autos se ubicó de forma paralela y esto quedó registrado en una grabación.

Aunque la cola principal tenía al menos diez cuadras, según Gómez, estos coches se colocaron al costado por lo que despertando su atención, debido a esto se acercó al militar para consultarle al respecto, recibiendo como respuesta que “tienen personas con discapacidad en el auto y un permiso especial”.

Para comprobar la veracidad de la respuesta, se dirigió al control de salida de Paraguay alcanzando al último vehículo: “Al acercarme, frente al coche, consulté si esto era verdad, la señora amenazó con acelerar. Le pregunté si quería atropellarme, no me respondió y aceleró. Si no me corría iba a terminar encima del capó porque la señora salió con intenciones de no responder y chocarme”, relató la periodista.

Cabe señalar que sumado a esto, apareció una mujer que denunció el “funcionamiento ilegal”, ya que debido al cansancio provocado por más de seis horas de espera, la ciudadana grabó la situación y percibió la misma problemática incluso recibió amenazas, según contó la periodista. “La gente se pone muy violenta cuando se empieza a denunciar este esquema”, remarcó Gómez.

Tras la exposición de este informe causó que la Aduanas del país vecino, quien está a cargo de la Armada Naval paraguaya “convinieran que el control debe hacerse en una zona con cámaras y la fila en el puente, esto lo observé cuando crucé este domingo a Posadas pero hay que ver si se mantiene de esta forma”, subrayó.

“Estas personas no tienen escrúpulos a la hora de querer defender este tipo de situaciones, una de ellas la intentó agredir pero los militares lo evitaron”, narró Gómez.

La periodista remarcó que los ciudadanos también tienen pruebas en sus celulares y números de patentes. En su caso hizo la denuncia pero “el encargado me dijo que cambiarán el sistema pero que no puede hacer nada por ser un delito menor”, concluyó.