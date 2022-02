Posadas | Alerta por incendio de pastizales en el Acceso Sur, cerca del puente del Arroyo Zaimán

En horas de este mediodía, vecinos de la zona alertaron sobre el incendio de pastizales en el Acceso Sur de la Capital provincial, en cercanías al puente del Arroyo Zaimán. Misiones sigue estando en alerta por incendios.

Noticia en desarrollo…

Incendios en Misiones | Arauco SA fue intimada por la comunidad indígena Puente Quemado II: “Pedimos que cesen sus actividades en nuestro territorio”https://t.co/eSTEEqW0em — misionesonline.net (@misionesonline) February 14, 2022

Gran foco de incendio en Itaembé Guazú: aseguran que hubo entre 10 y 20 hectáreas afectadas

Los incendios volvieron a ser protagonistas en la provincia. Ayer un foco de incendio en el barrio Itaembé Guazú de la capital provincial afectó entre 10 y 20 hectáreas, según indicó el delegado municipal del barrio, Martín Burgos. El fuego había empezado en la zona de pueblo chico.

Respecto al incendio en Itaembé Guazú, Burgos comentó que “hubo un incendio grande en la zona de pueblo chico” que se extendió. Según indicó el delegado municipal, “hubo dos dotaciones de bomberos” trabajando en el lugar. Además, estuvieron asistiendo EPRAC y la Municipalidad de Posadas. También estuvo la Policía de Misiones.

“Acá tenes aproximadamente 10, 20 hectáreas afectadas”, indicó respecto a la cantidad de tierras que se vieron arrasadas por el feroz incendio en Itaembé Guazú, que estuvo a pocos metros de las casas de los vecinos del barrio.

Además, agrego que los focos en pueblo chico iniciaron desde “desde las cuatro de la tarde aproximadamente”, aunque el foco del incendio en Itaembé Guazú, que se intentaba controlar en ese momento, había empezado alrededor de las 5 de la tarde, aproximadamente.

“Bomberos está trabajando ya en el perímetro. Ahora no se ve en esta parte, porque están trabajando dentro, pero prontamente ya van a estar en esta parte, haciendo prevención”, explicó Burgos. Es que la zona afectada por el incendio era grande y los bomberos trataban de abarcar el mayor perímetro posible para controlarlo y apagarlo.

Por otro lado, mencionó que no existía riesgo de que el fuego del incendio en Itaembé Guazú afecte las viviendas del barrio, ya que “acá hay una avenida que divide, que es la Avenida Coatíes, que es un empedrado y no hay maleza en el medio. En el boulevard no hay maleza que produzca que el fuego avance. Si lo que hay que tener cuidado es el tema de las cenizas y demás, que eso si es una cuestión a tener en cuenta y bueno, los bomberos son los que se encargan de ese tema”.