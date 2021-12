Aldea de la Selva Lodge: Este verano 2022 viví la magia de Iguazú en un hotel rodeado de naturaleza

En medio de la Selva Paranaense, Aldea de la Selva Lodge combina lo mejor de la naturaleza y el confort, dando valor a los recursos naturales y culturales de la zona de Iguazú. Podés participar del sorteo de las 100 estadías para ganar una noche para dos personas en este maravilloso lugar y, además, conocer las Cataratas del Iguazú.

La Aldea de la Selva Lodge, rodeado de un entorno natural, posee una ubicación estratégica, ya que se encuentra a tan solo a 2km del gran centro comercial, a 7km del centro de Puerto Iguazú y 17km de las maravillosas Cataratas del Iguazú.

Es uno de los hoteles que forman parte del sorteo de las 100 estadías para 2 personas con desayuno incluido para conocer las Cataratas del Iguazú, en el marco del décimo aniversario desde su elección como una de las 7 Maravillas Naturales del Mundo.

Por esa razón, hoy también queremos contarte todo sobre este asombroso hotel que combina lo mejor del confort y el contacto con la naturaleza, ideal para distenderse y descansar.

«La Aldea Lodge, es un lodge de selva en el cual se tiene en cuenta la estructura de la construcción misionera en la selva, respetando el 100% del paisaje y al medio ambiente, pero con todas las comodidades dentro de la habitación y del hotel», señaló Patricia Durán, gerente del hotel en comunicación con MisionesOnline.

El hotel posee 46 habitaciones, diseñadas para brindar el máximo confort e ideales para tener un gran descanso. Presentan una decoración en tonos crema con tejidos naturales y ladrillos, con muebles realizados por artistas misioneros. Todas disponen de aire acondicionado, TV por cable, suelo de parquet y baño con bañera. Algunas tienen bañera de hidromasaje.

Por las mañanas, se sirve un desayuno americano con frutas tropicales. El restaurante El Nido está decorado con una impresionante lámpara de araña rústica, techos altos y paredes de piedra. Los huéspedes pueden degustar platos gourmet mientras contemplan las vistas a la selva.

Aldea de la Selva Lodge no sólo ofrece las mejores comodidades, sino que además cuenta con promociones vigentes para residentes de la provincia de Misiones: «Todos los misioneros tienen descuentos del 15% y con el PreViaje acceden al 50% de reintegro. Y lo más importante es que el misionero en todas las consumiciones tendrá descuentos, porque fue el primer turista que se sumó a nuestro destino».

Acerca de cómo es la situación turística actual, luego del duro golpe que recibió el sector hotelero durante la pandemia, Duran dijo: «Desde septiembre fue muy bueno, muy positivo. La verdad que después de estar casi dos años sin trabajar nos costó bastante arrancar los motores por una cuestión psicológica y por la parte económica que fue subsistir en estos años de pandemia».

Además, dijo que de a poco se está reactivando el movimiento, algo que ve reflejado en el aumento de vuelos que llegan a Iguazú. Si bien los números aún no son semejantes a los pre-pandémicos: «Estamos con buena ocupación, con una tarifa muy accesible y atractiva y estamos ayudándonos unos a otros entre la parte empresarial y también el público privado».

Visit7Wonders, la plataforma oficial de promoción y difusión de las 7 Maravillas Naturales del Mundo, organizó un sorteo por nada menos que 100 estadías en Iguazú.

Este increíble premio permitirá que unas 200 personas tengan la oportunidad de venir a sorprenderse con las Cataratas del Iguazú, Maravilla Natural del Mundo y disfrutar una placentera estadía en los mejores hoteles de Puerto Iguazú.

Hay tiempo hasta el 31/12 a las 12:00 horas para inscribirse y si querés participar y ganarte una estadía en el Aldea de la Selva Lodge o en algún otro lujoso hotel de Iguazú podes hacer clic acá.

La gerente del hotel, Patricia Durán, también hizo referencia a los motivos que los llevaron a participar del sorteo: «Desde el primer día me sumé, es imposible no apoyar las cosas positivas y que enaltecen el destino. Para nosotros es un orgullo haber conseguido esto, trabajamos todos juntos para obtener este premio. Y, ¿cómo no vamos a apoyar algo que es bueno para nuestro destino y que quedó para siempre?».

No te olvides que para duplicar tus chances de ganar, podes compartir en las redes sociales una foto o un video en las Cataratas del Iguazú con el hashtag #CataratasDay.