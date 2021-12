Transporte ilegal de combustible: desde Migraciones busca trabajar junto a otros organismos para detener “este tráfico que es altamente peligroso”

Ante accidentes que ocurrieron días atrás y que se relacionan al transporte ilegal de combustible por las fronteras, desde la Dirección Nacional de Migraciones expresaron su preocupación y piden reforzar los controles. Tras reuniones posteriores buscarán delimitar las responsabilidades y competencias de los organismos presentes en los pasos fronterizos.

“Días atrás se derramó un bidón de nafta que inundó las inmediaciones de una casilla de Migraciones, por ello una colega se descompuso y ese mismo día nos enteramos que explotó un auto que llevaba combustible de forma ilegal cerca de la aduana de Bernardo de Irigoyen y a propuesta de los trabajadores sobre la realidad en la seguridad e higiene de trabajo para que se lleve a cabo nuestra actividad decidimos realizar un comunicado de prensa”, reveló José Martín Ayala, delegado de ATE Migraciones.

A través de este comunicado la agencia confirmó que busca regularizar la situación en pos de llevar mayor tranquilidad y seguridad a los misioneros: “Hicimos un comunicado de prensa también sabiendo que hay reuniones previas como la del día de hoy, junto con el coordinador del centro de la frontera para poder delimitar las responsabilidades y las competencias de cada organismo”, indicó Ayala y aseguró que es una situación que les preocupa indiscutiblemente. Transporte ilegal de combustible

Asimismo, agregó que “Migraciones no puede prever, no puede prohibir, por ejemplo, que el ciudadano paraguayo ingrese las veces que quiera a la República Argentina, salvo el cupo que tienen para ingreso”, señaló y dejó en claro que esto no es lo que buscan, sino una solución real a esto que está sucediendo con los ciudadanos del país vecino.

El peligro latente que representa el paso de combustible en envases contenedores no permitidos y las altas temperaturas en esta época son el eje principal de este reclamo: “Nosotros pedimos una reunión sabiendo esta realidad, para que se solucione, y se busque una alternativa de un control previo para que no pase esto porque sabemos que un peligro latente y ya tenemos casos como el de Irigoyen”, expuso Ayala.

El delegado aclaró también que no se busca confrontar con los demás organismos y fuerzas: “Sabemos las competencias que tiene cada uno”, dijo el delegado en relación tanto al personal de Aduanas, Gendarmería Nacional como la Policía de Misiones.

Con estas reuniones esperan unificar tareas para poder “trabajar en forma orgánica o tratar de sumar la fuerza de algún organismo provincial, para que podamos alertar sobre este tipo de tráfico de combustible que puede ser peligroso”, remarcó. No descartó también la posibilidad de proponer en una instancia previa y dentro de la ciudad controles por parte del municipio en zonas aledañas a la frontera.

Por otro lado, Ayala se refirió al aumento de circulación en el puente Roque González de Santa Cruz debido a la época del año y la brevedad de las fiestas de fin de año: “Se profundizó todo y nos hace recordar a las temporadas pre pandemia, sobre todo esta última semana, después del quince de diciembre se profundizó el retorno de los ciudadanos extranjeros que están en las grandes urbes y que vienen a visitar a sus familiares”, explicó.

Argumentó también que debido a los extranjeros que van a visitar a sus familiares, argentinos que van a hacer turismo y quienes realizan compra ilegal de los combustibles “van a volver a las largas filas y a las demoras”. Por último, marcó la relación de estos hechos con la problemática expuesta “ante esas largas filas y a las altas temperaturas estamos expuestos al tráfico de combustible”, cerró.

Alerta por el peligro en el traslado de combustible en las fronteras de Misioneshttps://t.co/XmwDFTHXn2 — misionesonline.net (@misionesonline) December 17, 2021