El dueño del fútbol: Lionel Messi levantó su séptimo balón de oro y expresó su alegría de sacarse la espina de levantar un título con la Selección

Lionel Andrés Messi levantó su séptimo balón de oro tras superar al polaco Robert Lewandowski, expresando que este fue el galardón más importante debido a que pudo sacarse la espina al poder levantar un titulo con la camiseta albiceleste.

Lionel Messi levantó su séptimo balón de oro

Claro está que Lionel Messi está lejos de retirarse y que a sus 34 años cumplió su sueño de chico: ser campeón con la Selección Nacional, es por ello que sus palabras de agradecimiento al recibir el premio fueron por sobre todo hacia sus compañeros y cuerpo técnico argentino.

Gran favorito por encima de grandes figuras del fútbol mundial, tales como el “rompe redes” Robert Lewandowski, quien se cansó de hacer goles tanto la temporada pasada como la actual y que por la cuestión de la pandemia por el coronavirus no pudo recibir su merecido balón de oro el año pasado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)

Detrás de ellos corría en picada el italiano Jorginho, quien ganó la Champions League con el Chelsea de Thomas Tuchel, mostrando el mejor momento de su carrera y logrando anotar además, varios tantos con la camiseta de los blue.

En cuarta posición se quedó el francés Karim Benzema, quien tras la salida de Cristiano Ronaldo de la Casa Blanca, se puso el equipo al hombro convirtiéndose en el máximo artillero de la Liga española, haciendo goles de todos los colores.

El silencioso francés y actual jugador del Chelsea, N’Golo Kanté ocupó la quinta posición entre los ternados luego de convertirse en la columna vertebral de su equipo, con constantes actuaciones por arriba de los 7 puntos, quitando, jugando y anotando. Un jugador más que completo.

Dejó en claro que el cuento continuará, con una Selección Argentina ya clasificada al Mundial de Qatar 2022, la Scaloneta buscará volver a hacer historia luego de consagrase campeón de América en el mítico estadio Maracaná ante su clásico rival, Brasil.

Las palabras de Lionel Messi

«La verdad que es increíble volver estar acá. Hace dos años dije que eran mis últimos años, que no sabía qué podía llegar a pasar, y vuelvo a estar aquí. Después de eso me empezaron a preguntar cuándo era la fecha de mi retirada, ahora me toca estar en París y estoy muy feliz de estar aquí, muy ilusionado. Tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos. Asi que no sé cuánto me queda pero espero que sea mucho porque disfruto mucho del fútbol, amo esto y espero seguir haciéndolo. Quiero agradecer a todos mis compañeros del Barcelona, del Paris y muy especialmente a mis compañeros y al cuerpo técnico de la Selección Argentina», comenzó diciendo el gran ganador del balón de oro.

Los amantes del fútbol, las casas de apuestas, los periodistas y todo aquel que un poquito sabe de este deporte, estaban convencidos de que Lionel Messi era el máximo candidato a quedarse con el premio otorgado por la revista France Football.

Casi pasadas las 17:30 horas de ayer lunes 29 de noviembre, Didier Drogba anunció a Lionel Messi como ganador del balón de oro y dio pie a la presentación de Luis Suárez para que sea el uruguayo, uno de los mejores amigos del argentino, quien entregara el galardón.

«Varias veces me tocó ganar este premio y siempre tenía la sensación de que me faltaba algo, de que me quedaba una espinita guardada. Este año fue todo lo contrario, pude conseguir el sueño que tanto deseaba, después de haber peleado muchísimos años, de haber tenido muchos tropezones, al final llegó. Este premio es por lo que hicimos en la Copa América, así que quiero compartirlo con todos mis compañeros de Selección y agradecerles. Esto es parte de ellos, también”.

El mesías

El amor por la pelota comenzó a muy temprana edad cuando disputaba partidos de barrio en su ciudad natal en un equipo dirigido por su padre, empleado de una industria metalúrgica. A los siete años piso por primera vez el club de sus amores, Newell’s Old Boys de Rosario, donde hizo las inferiores.

Tres años pasado de ello, el astro argentino estuvo a punto de dar un salto al club River Plate pero, se le detectó un retraso en el desarrollo óseo causado por un bajo nivel de hormonas del crecimiento. Los clubes no quisieron afrontar el tratamiento médico y su padre, no disponía de los recursos económicos necesarios. Fue por ello que emigraron a Barcelona, donde a la familia se le presentó una posibilidad laboral.

En septiembre del 2000, el rosarino tomó la decisión de probar su talento en el F.C. Barcelona y los cazadores de talentos quedaron maravillados y según una anécdota, ese mismo día le hicieron firmar un contrato en una servilleta de papel. El club se hizo cargo de su tratamiento, siendo esta la mejor decisión de la historia blaugrana.

Su debut oficial en primera división con la camiseta del Barca se produjo el 16 de octubre de 2004 en Montjuic, en el clásico derby con el Español de Barcelona.

#Reiteramos Lionel Messi volvió a ser elegido mejor jugador del mundo y logró su séptimo balón de oro https://t.co/DtCorJv2pN — misionesonline.net (@misionesonline) November 29, 2021

Con tan solo 17 años, la Pulga marcó su primer gol como profesional en el equipo español en un partido contra el Albacete, convirtiéndose así en el jugador más joven del equipo en lograr un tanto en la Liga.

De ahí comenzó a escribir su cuento y convertirse en el mejor jugador del mundo en la actualidad y para muchos, el mejor de la historia del fútbol.