Lionel Messi volvió a ser elegido mejor jugador del mundo y logró su séptimo balón de oro

El argentino se impuso en la votación sobre Robert Lewandoswki y estableció una nueva marca . Además, Alexia Putellas se quedó con el premio femenino y Pedri fue elegido como el mejor jugador del Sub 21.

Lionel Messi se quedó este lunes con el Balón de Oro al mejor jugador de la temporada 2020/21. Con esto, el delantero del París Saint-Germain (PSG) alcanzó su séptimo galardón y estiró a dos la diferencia con Cristiano Ronaldo, quien no estuvo en la gala.

En un evento celebrado en el Teatro del Châtelet de París y presentado por Didier Drogba y Sandy Heribert, el argentino fue la gran estrella de una noche mágica que compartió con su esposa, Antonela, y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, que lucieron un traje similar al suyo.

En la temporada, el ex Barcelona había conquistado al Copa del Rey con el cuadro español y la Copa América con la selección argentina, al ganarle a Brasil en la final disputada en el Maracaná. Además, fue parte del equipo Ideal de la Champions League y fue el máximo goleador de La Liga.

“La verdad que es increíble volver a estar acá, hace dos años dije que eran mis últimos años y hoy me toca estar otra vez acá. Después de eso me empezaron a preguntar cuándo me iba a retirar. La verdad que hoy me toca estar en París y estoy muy feliz de estar acá y muy ilusionado. Tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos, no se cuánto me queda pero espero que sea mucho porque disfruto mucho del futbol”, dijo Leo sobre el escenario.

El primer ganador de la noche francesa fue Pedri, quien con apenas 18 años ya es titular en la selección de España y en el Barcelona. El joven mediocampista se quedó con el premio Kopa al mejor futbolista sub 21 del planeta. “Quiero agradecer al Barcelona, jugadores, entrenadores y capitanes que he tenido. Leo (Messi) gracias por todo lo que me ayudaste”, declaró sobre el escenario tras recibir el trofeo. Además, el futbolista aprovechó para dar un mensaje sobre el cambio climático y pidió reducir el uso de productos plásticos para ayudar al planeta.

Además, hubo un espacio en la celebración para el recuerdo de Diego Armando Maradona y Gerd Muller. En un video, Lionel Messi recordó al astro argentino mientras que el polaco hizo lo propio para recordar al alemán, quien murió en agosto de este año.

El segundo galardón de la noche se lo llevó Robert Lewandowski por haber sido elegido como el mejor goleador de la temporada, un premio inédito que se estrenó en esta edición. Vale mencionar que el artillero del Bayern Múnich acumuló 65 tantos en 2020 y lleva 58 en 2021, más que cualquier otro en Europa. En su discurso, el ex jugador del Borussia Dortmund agradeció por el regreso de los aficionados a los estadios y aseguró que esa pasión de los fans es la que lo inspira cada día. El otro premio nuevo fue para el Chelsea FC, por haber sido elegido como el mejor club del mundo tras ganar la Champions League.

Por su parte, la española Alexia Putellas se quedó con el Balón de Oro femenino. La jugadora de 27 años fue la gran estrella del Barcelona campeón de la Champions League, la Liga y la Copa de la Reina, en una campaña histórica para el club catalán.

En cuanto al premio Lev Yashin, no hubo sorpresas y el ganador fue Gianluigi Donnarumma. El italiano que se desempeña en el PSG había sido elegido como el mejor futbolista de la Eurocopa y además en la lista del Balón de Oro quedó décimo, por delante de decenas de estrellas.

France Football está develando durante la jornada las posiciones en la que quedaron los 30 nominados iniciales al premio.

