¿Debés cuotas en Ribeiro o en Garbarino? Mirá lo que tenés que hacer para no figurar como moroso en el veraz

Hace unos meses Garbarino y Ribeiro han cerrado sus puertas en la provincia de Misiones y despedido todos sus empleados, pero muchas personas que habían adquirido sus productos en cuotas, se quedaron sin saber qué hacer ante esta deuda, es por ello que Misiones Online visitó las oficinas de Defensa del consumidor para conocer las acciones que se deben realizar.

En referencia a las personas que se han quedado con cuotas de productos adquiridos antes del cierre de Garbarino y de Ribeiro, lo primero que dijo Alejandro Garzón Maceda, director de Defensa al Consumidor fue que se “debe pagar esta deuda, porque si no lo hace, figurará dentro del Veraz como deudor moroso o incobrable” y que ello puede afectar a próximas solicitudes de crédito.

La primera cuestión que surge es, ¿Qué ocurre cuando las personas quieren pagar el producto y no lo pueden hacer? A lo que Garzón Maceda explicó que, “lo primero es saber quién nos dio el crédito, si el crédito fue dado por la casa Garbarino o Ribeiro, o si el préstamo fue otorgado por una entidad financiera, una caja de crédito, un banco”.

Luego que la persona logra dilucidar esta cuestión, existen distintas formas para cancelas esta deuda, por ejemplo, en los casos en que el préstamo para la compra del producto haya sido otorgado por una entidad financiera, la persona debe “contactar al banco o a la entidad para que nos diga cómo debemos pagar. Porque en ese caso, si bien la deuda la generamos en Garbarino por un bien que compramos, la deuda la tenemos con la entidad financiera”, afirmó Garzón Maceda.

Mientras que aquellas personas que hayan accedido a un crédito de la casa (tanto de Garbarino como de Ribeiro), lo primero que deben hacer es corroborar que dentro de las páginas web de las casas de electrodomésticos exista alguna manera de cobro, “tanto Ribeiro como Garbarino habían puesto en sus páginas de internet un método de cobro a través de numero de gestión, o códigos de Rapipago”, recordó el funcionario.

Pero si ese método dejo de funcionar, “las personas van a quedar como deudores al no pagar ante el sistema financiero. Entonces lo que se debería hacer es una presentación en defensa del consumidor, expresando de que tenemos este préstamo y lo queremos pagar”, dijo el director de Defensa al Consumidor.

Cómo realizar la presentación en Defensa al Consumidor

Garzón Maceda insistió en que las personas antes de asistir a Defensa al Consumidor deben dilucidar todos los pasos anteriores. Y tener toda la documentación de la compra.

Para iniciar el trámite, deben “traer la documentación del crédito que se tiene, de las cuotas que se han pagado y decir que, tratando de acceder al pago a través de los medios, no hay link o ya no se otorga más la posibilidad de pagarle a Garbarino o Ribeiro”, dijo el funcionario.

Y agregó que, “esto se debe hacer, porque en primera instancia queda la constancia de que la persona no es morosa porque no quiere pagar, sino simplemente porque no puede, no es que no quiere”.

Además, con el inicio de este trámite desde la oficina de defensa al Consumidor, buscan “generar a través del Cofedec, que es el Consejo Federal de Defensa del Consumidor, un pedido a las empresas para que generen ellas o el juzgado de quiebra a través de nación, un modo para que la gente pueda pagar esta deuda que tiene sin entrar en mora”, indicó el representante de Defensa al Consumidor, y remarcó que, “este trámite no lo puede hacer alguien que ya debe hace unos años”.

Qué ocurre con los productos que presenten fallas

Otro de los cuestionamientos es, ¿Qué ocurre con los productos adquiridos en estas casas comerciales y presenten fallas? Garzón Maceda señaló que, en estos casos, “quienes tienen el producto comprado y entregado, y necesitan hacer uso de la garantía lo que tienen que hacer es hacer el reclamo a la fábrica del producto, que es la responsable de la garantía. Así, que tienen que llamar a los números de contacto de la fábrica, para que ella les diga donde tienen que llevar el bien para que se haga efectiva la garantía”.

En el caso de que la fábrica no conteste, o no se haga responsable de la falla, “entonces hay que hacer la denuncia en defensa al consumidor, contra la fábrica. y solicitar la reparación o el recambio del producto”, explicó el funcionario.

Qué ocurre si la persona deja de pagar las cuotas

Garzón Maceda, también explicó que es lo que va a ocurrir con las personas que decidan no continuar pagando las cuotas de los productos adquiridos tanto en Garbarino, como en ribeiro, “van a entrar en el sistema del Veraz como morosos”.

También explicó que, el Veraz es “un sistema de información que tiene como base la información del Banco Central, donde todas las entidades que otorgan prestamos informan a quien le han dado la plata y cuánta plata están recibiendo”.

Y agregó que, “todos estamos en el Veraz, la situación es en que condición estamos. Condición 1 es que se es un pagador normal, 2 es que a veces te has atrasado, 3 es que venís con varios meses de atraso, 4 es que ya sos un moroso y 5 es que sos incobrable”.

Esta información se utiliza “para cuando vaya a pedir un préstamo y pidan mi antecedente va a aparecer que alguna vez fui incobrable y o que alguna vez fui moroso. Porque es nuestro historial como consumidores”.