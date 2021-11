Reflexión del Centro Familiar Cristiano: «No hay un plan, existe un destino»

Incluso antes de haber creado el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer, y le dio gran gusto hacerlo, Efesios 1:4-5 NTV.

¿Qué pensaría usted si supiera que Dios no tiene un plan para su vida? Primeramente, definamos la palabra plan: es un conjunto de ideas, es un procedimiento que lleva a una o varias acciones. Por otro lado, veamos el significado de la palabra destino: es un lugar a donde uno se dirige. Dios ha creado un destino, un propósito para cada persona de la tierra. En pocas palabras; Dios ha llamado a cada uno para poder cumplir un papel particular en el contexto de la historia. Y para que dicho propósito se cumpla, Él ocupa miles de formas para llevarlo allí. Debemos saber que el Padre dirige todas las cosas, Él no juega al azar con nosotros. Dios no ha ideado un plan, Él ha ideado un destino para la humanidad.

El pasaje es muy claro porque nos dice que Dios ha establecido un objetivo y lo concretó. Es más, Él nos ha destinado como santos e intachables.

Decir que Dios tiene un destino sobre cada uno de sus hijos es mucho más firme y sólido, que hablar de un plan, ya que este plan puede ser como una cuerda floja. Todos sabemos que en algunas ocasiones los planes pueden dar resultados, y otras veces no. Dios no idea un plan y espera pasivamente ver qué resultado da en el futuro.

Independientemente en donde te encuentres en la vida, ya sea con grandes sueños o no sepas por donde empezar, estás en una parte importante de la historia de tu destino.

A veces el camino a transitar puede ser que no sea tan liso como quisieras, pero eso no dice que Dios no está contigo. Necesitamos pensar que Dios tiene un destino para nosotros, y esto debe brindarnos seguridad y confianza. En el libro de Romanos dice que Todas las cosas nos ayudan para bien….Que importante es tener gratitud con Dios, poder dar gracias en cada situación.

Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Apocalipsis 13:8 NTV

Esto significa que antes que el mundo tuviera un problema, Dios ya tenía una respuesta. Él ya tenía establecido que su hijo, Jesús, nacería y moriría por los pecados que aún no se habían cometido.

Que hermoso es saber que Dios estableció todo, y que no debemos preocuparnos por nada. Su propósito sobre nuestra vida se va a lograr sin importar que obstáculos aparezcan. Hay que confiar, hay que tener fe, hay que tener una mente saturada de esperanza. Dios estableció lo mejor para cada uno de nosotros, es importante que podamos entender que tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Si entendemos y caminamos sabiendo que Dios tiene un destino sobre nosotros, las personas querrán saber más sobre nuestra vida y sobre el Dios al cual servimos.

Hay 4 maneras de caminar o contribuir intencionalmente al propósito de Dios para su vida:

1. Hacer las cosas ordinarias de forma extraordinaria- 1 Samuel 9:3.

Cuando el padre envió a Saúl a buscar burros perdidos, él no se dio por vencido cuando no pudo encontrarlos por su cuenta. En cambio, buscó la guía del profeta Samuel, quien terminó ungiéndolo como rey.

Esta decisión de realizar esta tarea ordinaria de una manera extraordinaria lo llevó finalmente a su destino. Hoy, frente a las cosas ordinarias o rutinarias que realiza, hágalo con una gran intención. El resultado de esta tarea será a nuestro favor.

Cuando enseñamos sobre el Reino, enseñamos que lo sobrenatural necesita invadir imperiosamente sobre lo natural.

Jesús es nuestro gran modelo para realizar tareas ordinarias de una manera extraordinaria (Lucas 5:4).

2. Respalde sus responsabilidades- Lucas 5:2-3 NTV.

Necesitamos respaldar nuestras responsabilidades. Donde Dios nos dijo que fuésemos responsables, es allí donde Él nos va buscar. A veces uno siente la tentación de no tomar en serio su trabajo o función actual, pero Dios te va a buscar en tu lugar de responsabilidad.

Si necesita ajustar está actitud, hágalo. Porque la responsabilidad es el camino al destino. Dios está mirando sobre nuestras vidas. Donde estemos, somos necesarios. El Padre nos va a responder por sobre todas las cosas. La palabra del Señor nos dice que todas las cosas que tengamos a nuestro alcance debemos hacerlo con responsabilidad, porque si somos fiel en lo poco, sobre muchas cosas Dios nos va a colocar. Él es fiel para cumplir su palabra y honrar Su promesa.

3. Considera cada trabajo como formación para su destino- 1 Samuel 17 NTV.

Cuando David era solo un niño cuidando ovejas, mató a un león y un oso con sus propias manos. Cuando los israelitas se enfrentaron a Goliat, la confianza de David en su capacidad para vencer al gigante le valió una audiencia con el rey, y fue su relato de derrotar al león y al oso lo que convenció al rey de dejar que David luchara contra Goliat. Al igual que David, las cosas que está haciendo en su trabajo ahora, cuando nadie está mirando, lo están preparando para su destino final. Trate su trabajo actual con gratitud mientras Dios lo entrena para derrotar a sus futuros gigantes.

Cada formación y cada trabajo, nos capacitan y nos posiciona en nuestro destino. Tengamos gratitud en nuestro corazón por cada cosa que estamos realizando.

4. Busca primero el Reino- Mateo 6:33 NTV.

El reino de los cielos, debe ser constante y debe ir creciendo diariamente en cada uno de nosotros. Necesitamos estar impregnados de lo extraordinario que hay en el Reino de los cielos.

Cuando Jesús trajo el Reino, no lo trajo como otra cosa para agregar a su lista de trabajos y prioridades en la tierra. Si usted está buscando Su Reino, no se perderá todo lo que Dios tiene para usted. Elíjalo a Él por encima de todo, y todas estas cosas, incluido su propósito extraordinario, se agregarán.

Cada uno de nosotros tenemos un destino, caminamos sobre algo que está establecido antes de la fundación del mundo. El Señor Dios fijó un objetivo sobre nuestras vidas y debemos andar con este enfoque, aunque el camino sea difícil.

Dios tiene lo mejor para cada uno de nosotros, hagamos las cosas con gran intención. Siempre vamos a tener un resultado extraordinario de la mano de Dios.

Que Dios te bendiga, te guarde de todo mal y tengas una semana de completa victoria.

Pastor Cristian Arrejín

Centro Familiar Cristiano Eldorado