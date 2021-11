Misiones registra un promedio de 60 denuncias diarias por violencia de género

En el día internacional de la no violencia contra las mujeres, se recuerda el estudio que realiza de manera anual el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos que informó que durante 2020 se registraron 22.254 denuncias. Arrojando así un promedio de 60 denuncias por día en Misiones.

Según el estudio realizado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos, en 2020, en la provincia se registraron 22.254 denuncias por violencia de género, lo que implica un promedio mensual de 1.854 denuncias. En relación a los casos registrados en 2019, que fueron 21.701, puede concluirse que hubo un aumento del 2,6% en las denuncias presentadas.

Es importante destacar que no hay datos para la totalidad de casos en todas las variables analizadas, ya que hay respuestas en donde no se sabe o se decide no responder.

En cuanto al género de las víctimas abarcadas por el informe del IPEC, revela que el 77,8% corresponde a personas de sexo femenino, mientras que el 22,2% fueron personas del sexo masculino.

Lee también: El Gobierno encara una reforma de la ley para profundizar la lucha contra la violencia de género

Otro aspecto importante a analizar es la edad de las víctimas de violencia. Ésta, además de ser ejercida más frecuentemente hacia las mujeres, también se dio más reiteradamente hacia personas de entre 20 y 29 años (30,4%), tanto en mujeres (25,2%) como en varones (5,2%).

En segunda posición, se encuentra el rango etario de entre 30 y 39 años con el 26,1% de las denuncias.

El IPEC también construyó un indicador que permite medir el impacto de la crisis en relación con la población: “cantidad de denuncias de casos de violencia por cada mil habitantes”.

Este indicador se calcula a partir del cociente entre la “cantidad de denuncias de casos de violencia en la provincia y la proyección de cantidad de habitantes para el año 2020”, multiplicado por mil.

El indicador a nivel provincial arroja un valor de 17,27; es decir, que en 2020 por cada 1000 habitantes se registraron 17 denuncias, valor casi idéntico comparado con el año 2019.

A su vez, el promedio diario de denuncias fue de 60,8, es decir que por día se registraron más de 60 denuncias y el promedio de denuncias por hora fue de 2,5.

En el 14,9% de las denuncias de violencia, había más de una víctima involucrada, mientras que en el 85,1% hubo solo una.

La mayor parte de las veces, la violencia fue ejercida por alguien del entorno más cercano de la víctima, como su expareja (37,1% de las denuncias), su pareja (30,1%) o algún familiar (28,3%).

Si bien la mayoría de las veces (81,0%), es la víctima la que presenta la denuncia, también se dan casos en donde es otra persona/institución la que radica la misma. Así, el 14,3% de las denuncias fueron realizadas por algún familiar de la víctima.

3 femicidios en Misiones en lo que va del 2021

Según el observatorio Ahora que si nos ven, en lo que va del 2021, en Misiones se han registrado 3 femicidios, mientras que en todo el país se han registrado 229 femicidios.

Estos datos se obtienen, de acuerdo al análisis de medios gráficos y digitales de todo el país desde el 1 de enero al 20 de noviembre de 2021. Allí también han determinado que durante el mes de noviembre se han registrado 16 femicidios.

Desde el Observatorio también se contabilizan los intentos de femicidios y durante 2021 se han registrado 168 casos, más del 90% de los cuales fueron perpetrados por parejas o ex parejas.

Siguiendo con la información recabada sobre femicidios, en el 87,7% de los casos el femicida pertenecía al círculo íntimo de las víctimas, siendo la mayoría de los casos (65,5%) perpetrados por parejas o ex parejas de las víctimas. Más de la mitad de los hechos, 60,6%, ocurrieron en la vivienda de la víctima, hogar que en varios casos comparte con su agresor.