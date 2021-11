Los mejores memes de la entrevista de Susana Giménez a Wanda Nara

La mediática contó qué pasó cuando encontró los chats entre su marido, Mauro Icardi, y la China Suárez y en las redes se hicieron un festín, la lluvia de memes no tardó en aparecer.

Parecía una cadena nacional, pero era la nota más esperada del año y llegaron los memes: Wanda Nara rompió el silencio y habló con Susana Giménez sobre lo que pasó entre Mauro Icardi, su marido, y la China Suárez.

Por supuesto, muchas de las frases, comentarios y gestos se convirtieron en alimento para los tuiteros, que llenaron la red social de memes.

Los memes del encuentro entre Wanda Nara y Susana Giménez

Si hay memes están Los Simpson. En esta caso, Bart peinado esperando es igual a Mauro Icardi cuando entró al estudio al final de la entrevista de la conductora con su pareja.

Durante la entrevista, Nara reveló cómo se enteró de la infidelidad de su esposo. “Mauro me contó que se encontró con la China en París. Me dijo que no pasó nada, pero para mí podría haber pasado de todo.”, le dijo a la diva. Y agregó: “Lo más importante era sentarme con él y que me lo cuente”.

Para algunos una entrevista importante es laboral. Para otros, por supuesto, es una sobre el affaire que apasionó a millones de argentinos.

Reflexionando sobre todo lo que pasó, la entrevistada llegó a la conclusión de que el padre de sus hijas Francesca e Isabella no le mintió sobre lo que sucedió en el hotel Le Royal Monceau. “Creo que fue y se dio cuenta de que se estaba equivocando. Podría haber pasado de todo, pero no pasó”, concluyó.

“Somos lo más parecido a la familia Ingalls”, detalló Nara ante las cámaras.

Otro de los detalles más llamativos para muchos fue que Wanda “justo” terminó en el chat de Mauro con la China cuando buscaba una foto…

Las diez frases más fuertes de Wanda Nara con Susana Giménez

“Siempre busqué en el celular de Mauro, revisaba y no encontraba nada. Nos mostramos todo, teníamos esa confianza”.

“Cuando empecé a ver los chats, tuve una mirada machista y le eché la culpa a la mujer”

“Él me contó que se encontró con la China en París”

“Yo no viajaría para estar una noche con un chico”

“Creo que fue al hotel y se dio cuenta de que se estaba equivocando. Podrían haber pasado un montón de cosas, pero no pasó nada”

“Lo primero que hice fue pedirle perdón a la China Suárez por esa historia de Instagram (donde la llamó ‘zorra’)”

“Él está arrepentido de lo que pasó”

“Yo le pregunté (a Mauro) si me perdonaría si encontraba chats como los que le encontré y me dijo que no, que se divorciaría”.

“Nunca tuve una pareja abierta”

“El comunicado de la China Suárez fue muy complicado”

“Seré una tonta, pero creo en el perdón y la palabra”

Se filtraron los mensajes que la China Suárez le envió a Mauro Icardihttps://t.co/WDsBgbQOWd — misionesonline.net (@misionesonline) November 23, 2021



Fuente: TN