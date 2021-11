En una entrevista en exclusiva Wanda Nara le reveló con detalles a Susana Giménez cómo se enteró de la infidelidad de Mauro Icardi

Este martes y luego del escándalo mediático, Wanda Nara conversó con Susana Giménez en una entrevista en exclusiva y describió todo lo que sucedió cuando encontró los chats entre su esposo y la actriz argentina, Eugenia “China” Suárez.

La esperadísima entrevista de Susana Giménez a Wanda Nara salió al aire: la mediática habló por primera vez con la televisión argentina sobre la crisis de pareja con Mauro Icardi, que tuvo a la China Suárez como la tercera en discordia.

Durante la entrevista, Nara reveló cómo se enteró de la infidelidad de su esposo. “Mauro me contó que se encontró con la China en París. Me dijo que no pasó nada, pero para mí podría haber pasado de todo.”, le reveló a la diva. Y agregó: “Para mí, lo más importante era sentarme con él y que me lo cuente”.

“No me cambia nada si pasó algo entre ellos o no”, la reflexión de Wanda Nara sobre el affaire de Mauro Icardi con la China Suárez.

Tras el escándalo, la mediática aseguró que tras la novela del año ya recuperó la confianza en Mauro Icardi. “No me cambia si pasó algo entre ellos, un mensaje de texto a mí ya me molesta. Yo hoy confío en él, sino no podríamos estar juntos”, sostuvo.

Luego, añadió, “Él me contó de cosas que yo no me hubiera enterado nunca”.

A su vez, durante su entrevista con Susana Giménez, Nara aseguró que el comunicado que compartió la China Suárez cuando fue apuntada como la tercera en discordia. En ese sentido, cuestionó el pasaje de suerte de carta abierta donde la actriz aseguró que Mauro Icardi le dijo que estaba a punto de separarse.

“Yo hago un reality en mis historias, habíamos estado de vacaciones y nunca nos habíamos sacado tantas fotos juntos como en ese momento”, cuestionó.

Wanda Nara

