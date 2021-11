Atlético Oberá hizo historia tras eliminar a Chaco For Ever en la Copa Federal femenina: “Es un sueño cumplido”, señaló la capitana

Este martes en el club Yaciretá de Ituzaingó, Corrientes, el equipo de Atlético Oberá hizo historia tras vencerle a Chaco For Ever por 4 a 1 en la Copa Federal femenina. Asimismo, avanzaron a la siguiente fase y enfrentarán a algún equipo de AFA.

Atlético Oberá hizo historia

En una jornada histórica, Atlético Oberá venció a Chaco For Ever y sueña en grande ya que representará en la Copa Federal femenina a la región Litoral Norte.

Con respecto al desarrollo del partido, el primer gol del encuentro llegó a los 30 minutos a cargo de Fabiola “Loly” Krzeczkowski. Apenas al minuto de juego del segundo tiempo, de tiro libre, Loly amplió el marcador.

De esta forma, y con buen juego, llegaron dos goles más para Las Decanas a cargo de Yaquelín Gómez y Yésica Villalba. Sobre el final del partido, el conjunto chaqueño descontó y el encuentro finalizó 4 a 1 a favor del conjunto obereño.

En conversación con Misiones Online, Fabiola “Loly” Krzeczkowski, capitana y goleadora de Atlético Oberá, expresó: “Jugar un partido de esta magnitud es un sueño cumplido. Es algo trascendental tener la posibilidad de representar a toda la región Litoral Norte. Esto realmente es una alegría enorme pero a su vez es una responsabilidad”.

“Ahora llegó el momento de comenzar a pensar en las instancias finales de la Copa Federal. Más allá de la presión, tenemos en mente que Las Decanas somos siempre protagonistas y esto es un premio hacia todo el trabajo que realizamos desde hace mucho tiempo”, agregó.

En cuanto al partido disputado en la localidad de Ituzaingó, expuso que al comienzo del partido se sintieron nerviosas ya que “no sabíamos a qué rival nos enfrentábamos porque no pudimos ver ningún video y por ende, no las conocíamos. Además, sabíamos que era a partido único por lo que cualquier error te puede terminar costando el partido”.

Sin embargo, “cuando llegó el primer gol a los 30 minutos de la primera parte, ahí recién pudimos distendernos un poco y empezar a mostrar nuestra calidad de juego”, sostuvo.

“En el segundo tiempo, con el gol al minuto y ampliando la ventaja, estábamos más tranquilas y comenzamos a jugar a los toques y nuestras líneas muy bien paradas hasta que logramos el 4 a 0 y disfrutar el partido sin presiones”. En ese sentido, recordó aquel partido disputado en la ciudad de Posadas cuando por penales, con dos jugadoras menos y con el corazón en la garganta, lograron eliminar a Guaraní Antonio Franco para avanzar a la instancia en la que golearon al conjunto chaqueño.

“La verdad no esperábamos un resultado tan amplio luego de venir con otros encuentros con resultados ajustados. Por suerte ahora se nos dio que nos pudimos soltar mostrar el trabajo que hacemos en los entrenamientos”, señaló la decana.

Por otra parte, aclaró que “ahora es el momento de pensar en el torneo local”, refiriéndose a la Liga Obereña de fútbol femenino ya que las instancias finales de la Copa Federal se llevarán adelante a fines de enero o principios de febrero del 2022. “Esto es positivo por un lado ya que nos da tiempo para prepararnos y por el otro lado, esperar tanto tiempo podríamos perder el ritmo de juego”.

Las instancias finales de la Copa Federal femenina contarán con los ocho equipos clasificados de ocho regiones los cuales enfrentarán a cuatro equipos de la A, dos de la categoría B y dos de la categoría C. “Esto igualmente no es oficial ya que aún no está confirmado”, explicó.

“Para lo que se viene tengo las mejores expectativas. Si bien este año pudimos cumplir metas más grandes de lo que pensábamos, nosotras no nos vamos a relajar porque siempre queremos ser protagonistas en esta Copa Federal como así también en el torneo local. Para ello, nos estamos preparando para nuestro cien por cien de lo que podemos dar”, aseveró.

“Le dedico este triunfo a mi papá q no está pasando un buen momento de salud y le prometí que le traía la clasificación”, finalizó “Loly” Krzeczkowski con un mensaje para su padre.