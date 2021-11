La mamá y la prima de la docente asesinada en Tucumán por un exalumno exigen que todos los funcionarios que no la escucharon “empiecen a dar respuestas”. A un año del femicidio de Paola Tacacho su familia pide justicia.

El 30 de octubre del año pasado Paola Tacacho, una profesora de inglés de 32 años, fue asesinada a puñaladas en Tucumán por Mauricio Parada Parejas, un exalumno que la acosaba desde 2015 y que después de matarla se suicidó. A un año del femicidio anunciado, su familia exige que todos los funcionarios que no la escucharon sean condenados.

“Durante cinco años la acosó de todas las maneras posibles”, dijo Nilda, la prima de Paola, a TN, sobre el hostigamiento sistemático al que la sometió Parada Parejas durante todo ese tiempo. Y enumeró: “Ella salía de su departamento y él estaba sentado enfrente, salía de su trabajo y lo tenía en la esquina, iba a trabajar y tenía las paredes escritas”.

Paola vivía con miedo por las amenazas del femicida pero aún así nunca temió denunciar. De hecho fueron 22 las denuncias que presentó, de las cuales la Justicia solamente contabilizó 14, y apenas una fue la que llegó a juicio. “Sobreseyeron al femicida sin siquiera pedir los antecedentes”, agregó Mariela Tacacho, mamá de la víctima.

“Paola hacía una denuncia y presentaba pruebas. Los expedientes hablan”, afirmó tajante Nilda, haciendo referencia a las fotos, audios y videos que aportó su prima en cada una de las oportunidades que pidió ayuda.

Uno de esos expedientes, precisó la joven, decía que la denunciante “tenía un alto riesgo de ser asesinada”. Sin embargo, “lo archivaron por falta de espacio físico”. Es por esto que doce meses después del femicidio la familia busca que “todos los que tuvieron en sus manos la posibilidad de proteger a Paola y no lo hicieron, empiecen a dar respuestas”. Exactamente lo mismo que reclaman desde el primer día y que, aseguran, seguirán exigiendo hasta el final.

Actualmente, de todos los responsables, es el juez Juan Francisco Pisa quien está siendo sometido a un juicio político en Tucumán por incumplimiento a sus deberes de funcionario público al no haber protegido a la docente y por haber sobreseído a quien después la asesinó, Parada Parejas. “Sería el primer juez destituido por falta de perspectiva de género”, remarcó la prima de la víctima.

El femicidio de Paola Tacacho

La profesora de inglés Paola Tacacho fue asesinada a puñaladas en la calle el viernes 30 de octubre de 2020 por Parada Parejas. Tras el ataque, cometido en Monteagudo al 500, en pleno centro de la ciudad, el agresor se suicidó con el mismo cuchillo al ser rodeado por un grupo de vecinos que le impidió escapar.

Tacacho había realizado 22 denuncias contra Parada Pareja, quien había sido su alumno años anteriores y que desde entonces la acosaba, hecho por el cual la justicia le había impuesto una restricción de acercamiento.

Solo una de esas presentaciones había llegado al requerimiento de elevación a juicio aunque el juez penal Francisco Pisa decidió sobreseer al acusado y archivar la causa.

El 24 de febrero de este año, el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, aceptó la renuncia condicionada a Pisa, quien la había presentado en 2018 para acceder a su jubilación como magistrado judicial.

Pero finalmente esa renuncia condicionada no se concretó debido a que el trámite jubilatorio no se resolvió en los plazos establecidos, por lo que Pisa presentó su renuncia lisa y llana -sin beneficio de la precepción del 82 por ciento móvil de su salario- ante Manzur, quien no la firmó.

El 24 de agosto la comisión de juicio político de la Legislatura de Tucumán resolvió por unanimidad acusar a Pisa ante un jurado de enjuiciamiento por su presunto mal desempeño en el caso de Paola Tacacho. “Este magistrado (por Pisa) no hizo honor a su cargo y vamos a pedir su destitución”, señaló entonces el legislador Raúl Ferrazzano, presidente de la comisión de juicio político.

Este fin de semana, al cumplirse el primer aniversario del crimen, familiares y amigos marcharon para pedir justicia por Paola. Durante la movilización, la madre de la víctima dijo a los medios locales: “La Justicia me quitó a mi hija, qué más puede hacerme, el Poder Judicial protegió a Parada Parejas, por eso nosotros estamos en pie de lucha y necesitamos que se abra la ventana de la justicia”.

“De Paola heredamos la lucha por la justicia, su femicidio dejó al descubierto la violencia institucional que las mujeres sufren en Tucumán”, concluyó Mariela Tacacho.

#Nacionales Femicidio en Tucumán: la familia de la profesora de inglés asesinada apuntó contra la Justicia https://t.co/i1pjNJmBNa pic.twitter.com/hwQp9IAA0F — misionesonline.net (@misionesonline) November 2, 2020



Fuente: TN