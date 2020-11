Renunció el juez que había liberado al femicida de Paola Tacacho

En plena conmoción por el femicidio de Paola Tacacho en Tucumán presentó la renuncia el cuestionado juez Francisco Pisa, en una dimisión que está condicionada a la aceptación del gobernador Juan Manzur. El magistrado sobreseyó en 2017 a Mauricio Parada Parejas, que la semana pasada asesinó a Tacacho y luego se suicidó. Sobre el magistrado pesan dos pedidos de juicio político.

Una de las 14 denuncias que la profesora de inglés de 32 años hizo contra el exalumno que la acosaba desde 2015 recayó en Pisa. El magistrado sobreseyó al acusado, no dispuso medidas para proteger a la víctima y archivó la causa.

La Legislatura de Tucumán recibió el martes dos pedidos de juicio político para que se investigue el accionar el magistrado, que presentó la renuncia condicionada a la aceptación del gobernador.

La primera presentación la hizo el legislador del radicalismo José María Canelada, que consideró que el juez “debió dictar sentencia de manera rápida, con perspectiva de género, contemplando que había una mujer que venía denunciando acoso y amenazas desde hacía años”.

El segundo pedido fue de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), que defiende los derechos de las mujeres. Desde la organización acusaron al magistrado de no haber escuchado a la víctima cuando Parada Parejas “violó una perimetral de manera constante”.

En paralelo a los pedidos de juicio político la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán Claudia Sbdar ordenó una auditoría urgente para analizar las denuncias de la joven salteña, que fue asesinada de seis puñaladas el viernes pasado por la noche.

En uno de los audios que Tacacho les envió a sus amigos la joven decía: “Me quiero sentir por fuera de esto, sé que no me tiene que molestar. Sé que son mensajes vacíos que no tienen sentido, sé que físicamente el chabón no me va a hacer nada, pero no puedo evitar ponerme loca cuando me llegan, me arruinan el día”. El mensaje fue compartido por la periodista tucumana Mariana Romero.

Durante cinco años la víctima sufrió el acoso sistemático de Parada Parejas. Tacacho lo denunció por acoso, violencia de género, amenazas, y lo demandó por daños y perjuicios. Solo consiguió que en algunas ocasiones la Justicia dictara restricciones de acercamiento del denunciado, que no cumplió con esas medidas.

La víctima contó que cada vez que hacía una denuncia contra Parada Parejas el hombre se presentaba con su abogado a ver la acusación. De esa manera podía acceder a todos los datos de su exprofesora de inglés, a la que hostigó durante años y luego asesinó.

