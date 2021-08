Alberto Fernández, sobre la despenalización del consumo de marihuana: “El consumidor no es culpable, es una víctima”

El presidente Alberto Fernández se refirió este sábado a la despenalización del consumo de marihuana y aseguró que «el consumidor no es culpable, es una víctima» de un traficante, a quien el Estado «debe perseguir», en el marco del cierre del Segundo Encuentro Federal de Estudiantes de Derecho.

El jefe de Estado afirmó que existe una parte de la sociedad que trata al tema con «una cierta hipocresía» y remarcó que tanto el tabaco como el alcohol son tóxicos pero «tienen toda una industria montada detrás que lo tóxico pasa a segundo plano».

«El mayor problema que sufre nuestra juventud en materia de adicciones no es precisamente por la marihuana, es por el alcohol», explicó.

En ese sentido, Fernández subrayó que «la marihuana está nominada como una droga blanda, que no genera adicción, que genera un daño menor o equivalente al tabaco».

El mandatario afirmó que la despenalización del cannabis «es un debate que en algún momento habrá que dar» y se posicionó en contra de quien lucra con la planta: «Lo que debemos hacer como Estado es perseguir al traficante, no al tenedor de un porro».

Asimismo, el presidente recomendó no consumir ningún estupefaciente que genera daño físico y hacerlo de forma consciente.

«Es una sustancia que daño genera, no cabe duda. Lo que no estoy convencido es de prohibirla. Y estoy seguro de que el consumidor no es culpable, es una víctima», concluyó.

En otro pasaje de su participación, Fernández enfatizó en la duración del mandato de los jueces y consideró que es un debate que merece ser dado.

«La Constitución dice que un juez dura en su cargo mientras mientras dure su buena conducta, lo mismo dice del Presidente y de sus ministros y lo mismo dice del procurador. Así como nosotros podemos decir que el procurador puede durar en su mandato tantos años, lo mismo podríamos decir de los jueces, porque eso no está reglamentado en la Constitución», apuntó.

