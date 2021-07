Maternar y paternar | Psicóloga posadeña llama a cuestionar los roles en el proyecto de vida para lograr “plena libertad”

Ana Libertad Ramos Monte, licenciada en psicología, se refirió al cuestionamiento de la maternidad y la paternidad. Asimismo, señaló que hasta que no se logre desanudar el rol de madre con el proyecto de vida, será difícil obtener la plena libertad para quienes quieran ser madre.

La posadeña, en conversación con Misiones Online, sostuvo que es importante debatir sobre el tema de incluir la maternidad y la paternidad en el proyecto de vida. En ese sentido, aseveró que existe el cuestionamiento social, especialmente referido a las mujeres. “Tenemos como este anudamiento entre Mujer Madre. Pensamos en la mujer y pensamos en el curso natural de su vida en relación a la maternidad”.

Con respecto a ello, comentó: “creo que tiene que ver con que socioculturalmente, históricamente ya que esto implica una construcción histórica que además ha ido variando en distintos momentos de la historia de la humanidad. No es lo mismo hablar de maternidad en el año 1800 o en el 1950 que hablar hoy de maternidad y de paternidad”.

Por otra parte, expuso que el esencialismo se da “cuando le damos una connotación de natural de esencial a algo que en realidad es una construcción socio cultural y esto es lo que pasa con la maternidad y con la paternidad. Todas las personas tenemos la posibilidad, en el caso de las mujeres de gestar, de dar a luz de amamantar”. Sin embargo, “esto aparece como un potencial”, agregó.

Después, explicó que la otra dimensión que está fuertemente atravesada por lo cultural es la decisión, es decir, el incluir al proyecto de vida la posibilidad de ser madre o de ser padre.

“Me parece importante también marcar esta diferencia porque cuando se trata de hombres, el cuestionamiento no es tan fuerte, no es un cuestionamiento tan grave cuando el hombre dice quiero tener hijos no quiero tener hijos. Sin embargo, cuando se trata de la mujer aparece esta mirada penosa de “Ay que le habrá pasado” será que le pasó algo, no puede, tiene algún problema de salud, nunca lo podemos pensar como una elección y me parece muy importante remarcar que en la actualidad todavía lastimosamente con todo el trabajo que se realiza tanto de militancia como de información que las mujeres no tengamos plena libertad para elegir esto”, comentó.

“Esto se da ya sea por falta de acceso a recursos tanto educativos como de información tanto como materiales en términos de métodos anticonceptivos. Por ejemplo, no solo esa dimensión de acceso, dimensión socioeconómica sino también la dimensión cultural. No tenemos la libertad de elegir porque seguimos siendo cuestionadas en estas elecciones, como dije hace un rato el curso natural de la mujer, el destino de la mujer es la maternidad y hasta que no logremos desanudar estas ideas, la del rol de madre con su proyecto de vida, hasta que no logremos eso no vamos a tener plena libertad”, explicó.

Por otro lado, expuso que en la historia hubo mujeres que llegaron a la maternidad sin tomar una decisión consciente y libre de querer ser madre. Por ende, sostuvo: “tenemos que saber las restricciones de nuestras libertades o ciertos mandatos o parámetros sociales sí nos van a afectar, en la vivencia plena, en que yo pueda vivir plenamente mi existencia, mis proyectos, mi cotidianeidad, eso seguramente va a estar afectado”.

IR-EP