“Hay muchas cosas que están invisibilizadas en la maternidad” sostuvo una especialista en puericultura

La puericultora, especialista en lactancia y crianza Noelia Rossano consideró fundamental el acompañamiento interdisciplinario perinatal con una mirada “no juzgadora” de la persona gestante durante el proceso pre y post natal. Asimismo, puntualizó en las complejidades que atraviesa la persona gestante desde la concepción hasta concretar la maternidad.

“La ma-paternidad (en referencia a ambas partes) está vista como la carrera a seguir, o ser ma-padres es lo mejor que te puede pasar, o quizá esta visto como todo color de rosa y es lo más invisibilizado en muchas cosas” señaló la especialista, al tiempo que explicó que la persona gestante no solamente atraviesa cambios físicos, hormonales, emocionales y psicológicos.

“Desde contradicciones que nos ocurren, desde que los amamos pero queremos salir corriendo, desde los cuidados que muchas veces solo recaen en las mujeres, o el no estar sostenida por la salud; hablamos de los controles obstétricos, entonces hay muchas cosas que están invisibilizadas en la maternidad, me parece que de lo que es contención se necesita muchísimo desde el embarazo, que estén esas consultas que sea por un obstetra que esté especializado, o que haya más interdisciplina en este campo con los psicólogos” expresó Rossano.

Por otro lado señaló que una persona gestante puede atravesar muchísimas cosas al pasar por el parto, incluso si se trata de un hijo deseado pero ha atravesado una violencia obstétrica mínima o las exageradas “y ya no estamos viviendo de la misma manera ese bien venir a nuestro hijo porque no era las expectativas que teníamos y aparte no es lo que debería pasar ninguna persona en el momento que va a nacer su hijo que es un momento fundante y ni hablar de una persona gestante con todas las dudas de que si quería tener o no un hijo”.

En referencia, Rossano consideró que es fundamental asistir a la persona gestante con acompañamiento, contención desde lo perinatal incluido el puerperio a través de un gabinete interdisciplinario que contemple la mirada no juzgadora y psicológica.

“Cuando hablo del puerperio reciente hablo de esos primeros meses, donde todo nos parece un caos, es completamente nuevo porque pasamos de ser dos a ser tres, o de tres a más, entonces todo lo que está viviendo esa persona gestante, sin dudas es totalmente nuevo y que escapa muchas veces a lo que no conocemos” fundamentó.

“Ponerle el cuerpo”

Por otro lado, la también especialista en lactancia y crianza se refrió a otro de los momentos complejos que debe atravesar la persona gestante cuando decide dar de mamar a su hijo.

“Dar la teta es la punta del ovillo que se empieza a desenredar, y ahí te atraviesan muchas cosas; desde lo oculto que teníamos nosotros, desde nuestro inconsciente de cómo fuimos criados, cómo queremos criar, dar la teta también es un acto sexual, entonces pueden atravesar muchas cosas, ya parir es algo sexual, entonces también nos puede rememorar a cómo fue ese nacimiento o si ya hubo una perdida gestacional por ejemplo, también está atravesando muchas emociones en ese momento donde se está poniendo el cuerpo de sostener a una cría totalmente dependiente nuestro” profundizó Rossano.

Para finalizar, la profesional agregó, en referencia a la persona gestante que atraviesa un embarazo no deseado en estado avanzado y que no ha podido acceder a la interrupción a través de la Ley IVE, que es necesario que reciba “muchísima más contención, acompañamiento tanto psicológico por un profesional y por las redes pero sobre todo para todas las personas en general gestantes es importante que se armen de redes que puedan acompañarla desde una mirada no juzgadora y para estos casos muchísimo más porque teniendo ya una Ley (Interrupción Voluntaria del Embarazo) que nos acompaña, igualmente sigue estando el juzgar o esas dudas de esa madre que no está con la convicción de poder llegar a hacerlo, entonces de por sí va a haber un transcurrir de un embarazo no tan deseado y sin dudas tener ese bebé no va a ser lo mejor para esa persona gestante”.

MG-EP