Inmunización en bares y cines: destacan que están dando «buenos resultados» las estrategias de vacunación a jóvenes en Misiones

Con motivo del Día del Amigo muchos decidieron reunirse en los diferentes bares de la capital misionera para festejar; situación que fue aprovechada para llevar adelante el plan de vacunación contra el Covid-19 y acercar la inmunización a los bares de la Costanera de Posadas para llegar a una gran cantidad de jóvenes. Pablo Núñez, secretario de la Juventud de Misiones, contó cómo fueron los operativos y anticipó otras medidas de incentivo.

Pablo Núñez- Red Ciudadana

El funcionario manifestó que se presentó diferentes propuestas, todas orientadas a lograr que los mayores de 18 años tengan una mayor adhesión en cuanto a la vacunación contra el coronavirus.

Entre ellas mencionó la emisión de una película gratuita en el IMAX para el próximo miércoles, que será para todos los jóvenes que hayan recibido la vacuna anticovid; también comentó que en la noche del Día del Amigo, se realizó en la Costanera de Posadas un operativo de vacunación en conjunto con personal del Ministerio de Salud.

Está previsto además, actividades -deportivas/culturales- similares en Oberá, Eldorado y otros municipios, según adelantó Núñez, quien hizo hincapié en que hay un principal objetivo que es vacunar a la mayor cantidad de misioneros.

“Hay muchos jóvenes que están desinformados y por eso optan por no vacunarse, o no inscribirse, o también muchos creen que porque no son pacientes de riesgo no deben vacunarse. Por eso con esto que hacemos de ir a buscar para vacunar nos encontramos con jóvenes que se vacunan sin problema”, contó.

En ese sentido remarcó que las iniciativas que están lanzando para promover la inoculación en este grupo etario está dando muy buenos resultados respecto a la aceptación que se está observando.

Otra de las estrategias previstas para conseguir mayor adhesión, es lanzar un sorteo orientado a los jóvenes: “Todas las propuestas que tenemos lo trabajamos en conjunto con el Ministerio de Salud y lo que buscamos es alentar a que puedan vacunarse para poder salir lo antes posible de este contexto complejo”, concluyó Núñez.

Acceso gratuito para vacunados en parques provinciales

Lo confirmó el Ministerio de Turismo provincial. La iniciativa abarca a los parques jesuíticos y alcanza con tener una de las dosis.

Con el fin de incentivar a la inmunización contra el coronavirus, en Misiones los residentes de entre 18 y 40 años tendrán acceso gratuito a los parques provinciales y conjunto jesuíticos si se han aplicado al menos una de las dos dosis de las vacunas contra el Covid-19.

A partir de este viernes, los misioneros que se hayan vacunado deberán presentar el carnet correspondiente junto a su DNI y con eso podrán ingresar sin costo, según informaron desde el Ministerio de Turismo.

Cabe recordar que desde el pasado viernes 9 de julio, el hisopado de ingreso a Misiones es gratuito para quienes presenten un comprobante de servicio turístico como reserva de alojamiento, excursiones, tickets de ingreso a parques, etcétera. Y quienes al momento de entrar a la provincia traigan el certificado de Covid negativo reciben una cuponera con descuentos en atractivos turísticos.

Actualmente los requisitos son:

-Certificado negativo Covid-19 (PCR o test de antígeno Nasal Rápido) no superior a las 48 horas de ingreso. Menores de 15 años no deben presentar Test.

-Bajar y activar la aplicación Misiones Digital

Quienes lleguen sin el certificado de Covid-19, podrán optar por realiza la prueba PCR en los accesos a la provincia a un costo de $2000 y con una espera de 15 minutos para obtener el resultado.

Quedan exceptuadas en la presentación del certificado negativo de Covid-19 aquellas personas que deban ingresar a Misiones por:

-Tratamiento médico: Turno programado- Urgencia Médica- Tratamiento oncológico.

-Personal esencial: Salud y Fuerzas de Seguridad en cumplimiento de sus funciones.

-Actividades esenciales: Transporte, construcción, Industria maderera, forestales y logísticas.

