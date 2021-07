Desde el Sindicato de Empleados de Comercio, en Misiones, indicaron que mañana se realizará una audiencia entre el directorio de Garbarino y los representantes de los empleados, a través del ministerio de trabajo. Allí se espera que las partes presenten sus propuestas. Los representantes de la empresa deberán hacer referencia a la situación actual, y definir cuál será la situación laboral de los trabajadores.

Por otra parte, uno de los colaboradores de la empresa de electrodomésticos que prefirió mantenerse en el anonimato, indicó que “es muy incierto todo, no sabemos nada. Ni que va a pasar con nosotros. Si se van a mantener los puestos de trabajo, si se va a cambiar la metodología de trabajo. Siendo positivos, si esto llega a mejorar van a venir con nuevas ideas nuevas formas. Pero tampoco sabemos”.

Mientras que desde el Centro de Empleados de Comercio, dijeron que por el momento la situación es la misma, y las novedades se sabran mañana luego de la audiencia, que se realizará en la ciudad de Buenos Aires a partir de las 16.30.

Sin cobrar desde hace casi 3 meses

Los empleados de Garbarino, desde hace tres semanas no asisten a sus puestos de trabajo, y hace más de 2 que no cobran el sueldo completo. Uno de los afectados, que prefirió no dar su nombre, aseguró que, “estamos con angustia e incertidumbre”.

El mismo colaborador de la firma, afirmó que “hace prácticamente 3 meses no estamos cobrando nada del sueldo, solo una parte del Repro (Programa Recuperación Productiva), que paga el gobierno. Nos están debiendo la mitad del sueldo de abril, todo mayo y junio”.



C.P.-EP