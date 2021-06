“Me dijeron que estoy en falta por lo que hice”, dijo el joven que “robó” el pitbull maltratado de su vecino en Garupá

Días pasados, se viralizó un video donde Gastón Sosa, un joven de 25 años del barrio La Ripiera de Garupá decidió publicar en las redes sociales, contando que iba a llevarse al pitbull de su vecino al que observaba en estado evidente de abandono. Asumiendo cualquier responsabilidad por la acción, Gastón se mostró decidido a cambiarle la calidad de vida a Kayser, el nombre que recibió el can de aproximadamente un año.

En diálogo con Misiones online, Gastón relató que ante el frustrado intento de solicitarle al responsable de la propiedad que le diera al animal que se encontraba amarrado en un patio y con evidentes señales de deterioro, decidió publicar un video con las imágenes del can advirtiendo que se llevaría al animal “sin importar las consecuencias” para mejorar su calidad de vida.

El video que se hizo viral, provocó innumerables reacciones y comentarios de usuarios que expresaron su apoyo ante la decisión del joven, que el pasado viernes 26 de junio finalmente ingresó al patio y cumplió con su cometido.

Hola gente les quería mostrar este perro esta sufriendo mucho es un pitbull pero su dueño lo tiene atado a su suerte yo le pedí para mi pero no me lo quiso dar mi tía también lo pidió pero no quiere regalar y siempre cuando podemos le damos de comer y agua, va a ser de mucha ayuda si me dan un mano para ayudarlo al perro, desde ya muchas gracias.

Abstenerse a las consecuencias

Consciente de que su decisión podría significarle reclamos por parte del responsable del can inclusive a través de la vía judicial, Gastón expresó en reiteradas veces que no le importaban las consecuencias.

“yo trabajaba al lado y lo veía todos los días y un día no aguanté más y le dije a mi señora; que lo iba a sacar de ahí, no me importaban las consecuencias, yo quería que el pobre animal viva” expresó el joven que se desempeña en la construcción.

Días posteriores, Gastón recibió la visita de un efectivo policial junto a un médico veterinario, quiénes se presentaron en su domicilio para revisar al can. “La policía vino a mi casa con el veterinario de la policía y me dijeron que yo estoy en falta por lo que hice y le dije que no tenía problema, que, si tengo que ir preso voy, igual voy a estar contento porque el perro va a estar más que bien” aseguró.

El estado de Kayser

El animal que presentaba a simple vista un evidente deterioro, además de la revisión por parte del médico veterinario de la policía, fue controlado este lunes por otro médico veterinario quién además de recetarle medicamentos para tratar algunas patologías e iniciar su recuperación nutricional, le realizó estudios para descartar una “posible” leishmaniasis.

“Me dijeron que puede tener leishmaniasis, ahora hay que esperar los resultados y después comenzar con el tratamiento” sostuvo Gastón.

El pitbull que fue “robado” del abandono y se ganó el cariño en las redes

Por las bajas temperaturas, Gastón manifestó que Kayser se adueñó de un viejo sillón que está ubicado en una de las habitaciones de su domicilio, donde interactúa con sus nuevos responsables lejos de estar amarrado a la intemperie.

Asimismo, el joven relató que recibió donaciones de alimentos y medicamentos por parte de muchos vecinos que se mostraron interesados en la recuperación del can.

Dónde denunciar el maltrato animal

La ordenanza X Nº 11/15 establece que las denuncias se pueden realizar en mesa de entrada de la municipalidad (San Martín y Rivadavia), en el IMUSA sede Arroyo Zaimán y sede Vivero Municipal (Avenida 115 y Centenario) donde deberán completar una planilla con los datos del denunciado y los datos del denunciante.

La Ley 14.346/54 establece que las denuncias pueden ser realizadas en la Fiscalía de turno, en la comisaría más cercana (en caso de que no quieran recibir la denuncia tomar los datos del oficial que atiende y solicitar hablar con el comisario).

En ambos casos se podrán adjuntar pruebas como fotografías, videos, testigos, etc.

MG-EP