Violencia animal: una abogada denunció a un hombre por quemar vivos a cachorritos

La profesional recibió el aviso de que el hecho estaba ocurriendo en un basural. Una vecina le contó que el hombre de unos 65 años los había quemado y enterrado en un su patio.

La abogada Liza Karen Lailla relató que la madre de los cachorros lloraba por ellos, y que “era puro piel y huesos, la tenía atada con una soga corta en malas condiciones”. “Al ver esta escena entre en shock, en mi vida vi muchas cosas, pero un caso así jamás”.

La profesional recibió ayer al mediodía una llamada de una vecina que le contó que un señor estaba quemando a cachorros recién nacidos entre sus basuras en el barrio María Victoria.

El atroz hecho de maltrato animal conmovió a la localidad paraguaya de Pedro Juan Caballero, las escalofriantes imágenes de los cachorros quemados recorrieron las redes sociales.

La vecina le contó que el hombre de 65 años quemó a los cachorritos pero estaban vivos y que los enterró en su patio.

«Traté de ser lo más educada posible porque es un señor de edad, con todo el nervio que tenía le pregunté qué pasó y me contó que nacieron y que él no tiene cómo mantenerles, paga alquiler y por eso les tiró, que no les quemó», mencionó.

El señor le llevó hasta un yuyal donde había más cuerpitos en una bolsa de hule que todavía estaba caliente. «A los primeros les quemó, que eran tres o cuatro según las imágenes que he visto y a los últimos les tiró en la bolsa», dijo la abogada.

Liza llamó a un agente fiscal quien le aconsejó acudir a la Policía Nacional. Llegaron uniformados de la Comisaría 1ra. y tomaron la denuncia por Maltrato Animal.

«El mismo señor le dijo al subcomisario que teme por su vida porque su hijo le amenaza. No sé si es una persona problemática», indicó.

//LEE TAMBIÉN: La Plata: un hombre pateó salvajemente a una perra y quedó registrado en las cámaras de seguridad.

Fuente: Más Encarnación

E.B.-CP