Quisieron estafar a un posadeño, pero él grabó la conversación y chicaneó al delincuente: “¿Hace mucho frío en la cárcel?”

A un joven posadeño intentaron estafarlo haciéndole creer que tenía 80 mil pesos para cobrar desde ANSES como retroactivos, el mismo compartió el audio en el cual se pueden escuchar todos los requisitos que le pidió el estafador para concretar el crimen.

Las estafas telefónicas no son nuevas, ocurren hace años y hoy en día son realizadas con mayor frecuencia, pero una curiosidad es que los delincuentes ampliaron la franja etaria. Anteriormente quienes solían ser víctimas eran personas de una edad avanzada, hoy estas personas sin escrúpulos buscan que los jóvenes también puedan caer, aunque es más difícil porque al estar relacionados con la tecnología están familiarizados con estas estafas a través de internet.

En esta oportunidad un joven posadeño fue “victima” de este intento de estafa, la persona que lo contacto a través de una llamada telefónica se hizo pasar por un empleado de ANSES y asegurando que se comunicaba desde la Av. Paseo Colón al 239, pidiéndole ciertos requisitos para que puedan atenderlo en la sucursal de Posadas, un comprobante de recibo de sueldo y para constatar el domicilio, una boleta de algún servicio a su nombre.

Además, le proporcionó el nombre de una persona que se encargaría de atenderlo cuando concurra a la sede de ANSES ubicada en la calle 3 de febrero al 1974. Según el estafador debía concurrir con el número de trámite para que el personal de seguridad le permita el ingreso, también el comprobante de acreditación del primer pago efectuado por ANSES nacional y una fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

La victima desde un principio pudo notar que se trataba de una estafa por eso tomó la iniciativa siguiéndole la corriente y grabando toda la conversación. Mas adelante le preguntó a esta persona si sabía cuál era su nombre, a lo cual el estafador se excusó que por los ciber hackers no podía brindar esa información y cuando finalizaba chicaneó preguntándole si hacía mucho frio en la cárcel haciendo alusión que el estafador es un preso.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR CAER EN ESTAFAS TELEFÓNICAS

 Nunca dar datos personales, ni de la familia.

 No brindar datos bancarios.

 No acceder a ser guiado por teléfono para el uso de cajeros automáticos.

 No entregar dinero.

 No ir a cajeros automáticos o cajas de seguridad, luego de recibir este tipo de llamadas.

 No hacer transferencias luego de recibir este tipo de llamadas

 No brindar claves bancarias.

 Ningún banco, empresa ni organismo oficial puede retirar dinero de su casa o le entregará premios mediante esta modalidad.

 Alertar siempre a familiares y amigos.

 Cortar la comunicación y llamar al 101.

