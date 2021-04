El titular de ANSES de Posadas alertó a la población ante intentos de estafas telefónicas

Mario Perié, titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en Posadas, alertó nuevamente a la población acerca de los recurrentes intentos de estafas telefónicas por parte de supuestos representantes o gestores del organismo.

En este contexto, explicó que ningún personal del Anses se comunica espontáneamente por teléfono, es decir, sin que haya un trámite pendiente del beneficiario de por medio y sin que el beneficiario esté a la espera de una notificación determinada.

Asimismo, señaló que en el caso de que Anses ofrezca algún tipo de bono, beneficio o derecho, se procede públicamente y se publica por todos los medios. De este modo, los responsables institucionales se encargan de comunicarlo y eventualmente los ciudadanos deben presentarse personalmente para realizar ciertos trámites.

De esta manera, el titular del ANSES indicó tres puntos importantes a tener en cuenta ante una llamada telefónica o comunicación de dudosa procedencia:

En primer lugar, recomendó dudar inmediatamente ante un mensaje de texto, de WhatsApp o de alguna llamada telefónica donde Anses ofrezca algún tipo de beneficio que no se haya hecho público.

En segundo lugar, dudar si el supuesto representante de Anses solicita datos personales, ya que el organismo cuenta con los datos de todos los ciudadanos argentinos.

Finalmente, en tercer lugar, Perié sugirió dudar definitivamente si este supuesto gestor o representante solicita al beneficiario en cuestión que vaya a un cajero.

Teniendo en cuenta las tres premisas mencionadas ante un ofrecimiento de ésta índole, Perié advirtió que se trataría de una potencial estafa.

Además, manifestó que desde que asumió el cargo en Anses no deja de sorprenderse ante el ingenio de los estafadores que se presentan como supuestos gestores del organismo, ofreciendo créditos, beneficios como el Procrear, reparaciones históricas y lo más reciente, un falso bono sanitario.

En este sentido, comentó que recibió denuncias de muchas personas que fueron estafadas, ya que, tras el llamado telefónico, fueron al cajero y habilitaron sus claves como lo solicitaron los estafadores.

A través de esta operación, hubo víctimas a las que se le descontaron hasta 100 mil pesos de su cuenta.

Con el objetivo de que las personas ya no caigan en estas estafas, Perié concluyó resaltando estas tres cuestiones: Anses no llama, no pide datos personales y, mucho menos, números o datos de cuentas bancarias de los ciudadanos.

Estafas a través de redes sociales

Meses atrás, el titular de ANSES denunció ante la justicia que utilizaron su nombre para realizar estafas a través de Facebook, ofreciendo viviendas del PROCREAR a un valor de $3300 pesos.

En este contexto, Perié aseguró que no estuvo relacionado con tales estafas y que la Justicia inició una investigación para tratar de identificar a quienes están detrás de este delito. Asimismo, explicó que la denuncia fue apoyada por varias personas que no llegaron a ser víctimas de los estafadores, pero que mantuvieron contacto pensando que realmente podían acceder a las viviendas del PROCREAR a través de esta publicación.

En este sentido, comentó que no es la primera vez que reciben denuncias por este tipo de situaciones, pero en este caso fue más grave dado que detrás de la estafa hay personas, ya no solo son llamadas telefónicas automáticas, sino que hay un grupo de personas trabajando en esto.

“Quiero dejar en claro concretamente que el PROCREAR es un Programa Nacional, y que ahora es esta estafa, pero hace un mes te llamaban porque te ofrecían un crédito de ANSES, hace tres meses por una reparación histórica y así siempre hay este tipo de estafas” manifestó Perié en ese momento.

Además, aseguró que al tratarse de un programa nacional, la gestión para acceder a este tipo de beneficios o créditos tienen un procedimiento específico y estricto, totalmente diferente al proceso que indican los estafadores.

Explicó que el mecanismo de inscripción para solicitar beneficios o créditos es únicamente a través de la página oficial de ANSES, y que es un trámite personal y privado. Luego de la inscripción se verifican sus datos, la página de ANSES se vuelve a comunicar para confirmar si quedó o no dentro del grupo de solicitantes que pasan a la siguiente etapa, que es la de sorteo por la televisión pública. Una vez que se sabe quienes son los ganadores de este sorteo, el banco hipotecario se comunica con la persona y se conversa sobre los pasos a seguir.

Reiteró que esa es la única modalidad de trabajo de la Administración Nacional y que ninguna foto difundida por redes sociales que diga cualquier otra cosa es correcta o verídica, por más de que sea la misma imagen que se sacan los funcionarios o representantes en comunicados oficiales.

