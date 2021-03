Estafas telefónicas: jubilado posadeños sufrió un intento de engaño y alerta a la población

Las estafas telefónicas han aumentado considerablemente en los últimos meses en todo el país. En Misiones, se registraron varias denuncias por engaños virtuales, cuyos damnificados en muchos casos perdieron los ahorros, que tenían depositado en los bancos.

Nelson Fronciani, un jubilado de la ciudad de Posadas, sufrió en las últimas horas un intento de estafa a través de una llamada de teléfono donde le solicitaban –de manera urgente- los datos de su cuenta bancaria para hacerle un depósito de “350.000 pesos”.

Advirtiendo a tiempo esta mala maniobra, Fronciani, habló con Misiones OnLine relatando su experiencia y alertando a la sociedad acerca de las estafas telefónicas, de las cuales le tocó ser víctima. “Te llaman diciéndote que fuiste adjudicado para un teléfono Samsung, y que la empresa te regala trescientos cincuenta mil pesos, que pase a cobrar por banco Nación, entre Bolívar y Félix de Azara”, comenzó diciendo.

El damnificado se dirigió al banco para corroborar si lo que le habían dicho por teléfono era cierto. Al llegar a la entidad bancaria, aproximadamente a las 9 de la mañana, se intenta comunicar con la empresa que le había realizado la llamada telefónica, sin obtener respuesta alguna por parte de los mismos. “Es fácil caer en la trampa” advirtió el jubilado.

Los estafadores son oriundos de Córdoba o Buenos Aires, según pudo reconocer la tonada del hombre que lo llamó.

“Lo que yo quiero es alertar a la gente de que no caiga en estas trampas, porque hoy en día nadie está en condiciones de regalar trescientos cincuenta mil pesos” haciendo referencia a la situación de pandemia y a la crisis económica del país.

“Te llaman justo a la hora de la siesta, cuando vos estas medio dormido y no entendés nada”, sostuvo Nelson Fronciani, recomendando a la gente no acceder a este tipo de llamadas de desconocidos, supuestos representantes de empresas conocidas o de organismos oficiales.

Las estafas telefónicas se han hecho constantes durante los últimos tiempos y más aún aprovechándose de la situación de pandemia por el coronavirus. De esta manera, los estafadores logran engañar a las personas prometiéndote dinero, pero lo que en realidad buscan es lograr la confianza de los damnificados y así poder obtener sus datos, como DNI, edad, dirección y por sobre todo datos de la cuenta bancaria o números de tarjetas.

Recomendaciones para evitar caer en estafas telefónicas

 Nunca dar datos personales, ni de la familia.

 No brindar datos bancarios.

 No acceder a ser guiado por teléfono para el uso de cajeros automáticos.

 No entregar dinero.

 No ir a cajeros automáticos o cajas de seguridad, luego de recibir este tipo de llamadas.

 No hacer transferencias luego de recibir este tipo de llamadas

 No brindar claves bancarias.

 Ningún banco, empresa ni organismo oficial puede retirar dinero de su casa o le entregará premios mediante esta modalidad.

 Alertar siempre a familiares y amigos.

 Cortar la comunicación y llamar al 101.

GS-EP