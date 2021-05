Salvatore Garau, artista italiano

El artista italiano, Salvatore Garau, logró concretar una polémica hazaña luego de vender una escultura invisible por 18.300 dólares en la casa de subastas Art-Rite. En un primer momento el precio se fijó entre 7.300 y 11.000 dólares, pero la gran cantidad de ofertas incrementó su valor. Además, el comprador de la inmaterial creación del artista italiano, solo recibió un certificad de garantía.

La obra bautizada como “Yo soy” es una escultura inmaterial que busca representar la vacuidad y pretende instalar la discusión metafísica sobre la esencia de los seres humanos. Muchos escépticos del arte de Garau criticaron la curiosa creación incorpórea, pero el artista se defendió y aclaró que no es que no vendió nada, sino que “ha vendido un vacío”.

Además, explicó que la escultura debe colocarse en una casa particular, en una habitación especial libre de cualquier obstáculo y con dimensiones de unos 150 x 150 centímetros. En cuanto a la iluminación y el sistema del control del clima, aparentemente, no son imprescindibles, ya que no se podrá ver nada en todo caso.

En ese sentido, Garau explicó: “El vacío no es más que un espacio lleno de energías, e incluso si lo vaciamos y no queda nada, según el principio de incertidumbre que pertenece a Heisenberg nada tiene un peso. Por lo tanto, tiene energía que se condensa y se convierte en partículas, es decir, en nosotros”.

En esa línea, el artista dijo que cuando se decide exponer «una escultura inmaterial en un espacio dado, ese espacio concentrará una cierta cantidad y densidad de pensamientos en un punto preciso, creando una escultura que tomará las más variadas formas solo desde mi título».

Siete esculturas invisibles

“Yo soy” no es la primera obra invisible de Garau. El viernes, el artista expuso en Nueva York otra de sus creaciones invisibles, ‘Aphrodite Piange’ (Afrodita llora), una pieza que es también una escultura inmaterial que, supuestamente, descansa sobre un círculo dibujado en el suelo, el único indicio de su existencia. El artista aseguró que con estas obras de arte ha iniciado “una nueva, pequeña y auténtica revolución”.

La primera de sus esculturas invisibles se llama ‘Buddha en contemplación’ y fue presentada a 25 metros de la entrada a la Gallerie d’Italia, en la Piazza della Scala de Milán. También fue expuesta en el recinto ferial Intesa de San Paolo. Estas 3 esculturas inmateriales forman parte de una serie de 7 obras similares que continuará vendiendo a pesar de su naturaleza intangible.

“Estamos viviendo un momento en el que nuestro ser físico, nuestro existir, es reemplazado por nuestras imágenes virtuales y por nuestra voz (también impalpable). Nuestro ser de carne y hueso debe enfrentarse con la ausencia, que es la verdadera presencia en estos tiempos. Buddha en contemplación es una obra libre por excelencia: ningún permiso fue pedido a la comuna, ningún gasto de transporte y de manutención, ningún costo para la compra”, comentó Garau en febrero de 2020 sobre la primera obra de la serie artística inmaterial que se hizo viral.

Fuente: TN

MC-CP+EP