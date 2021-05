Con transmisión de Misiones Online, Crucero del Norte visita a Defensores de Belgrano en Villa Ramallo

Tras el último entrenamiento en Garupá, y de conocerse los resultados del PCR para Covid-19(que arrojó no reactivo en todo el plantel), Carlos Marczuk dispuso de estos jugadores para visitar a Defensores de Belgrano en Villa Ramallo por la 6° fecha del Federal A de fútbol el domingo a las 16:00 horas.

En la fecha anterior, Crucero del Norte, de local, igualó sin goles ante Depro en un encuentro válido por la 5ta fecha del Federal A jugado en el Andrés Guacurarí bajo el arbitraje del salteño Gustavo Benites. David Correa le contuvo el penal a Alvaro Klusener a los 33 minutos del segundo tiempo.



La delegación de Crucero del Norte partió anoche a Villa Ramallo desde el club con un total de 28 personas.

Arqueros: Guillermo Bachke, Tomás Palleres.

Defensores: Esteban Valenzuela, Hector Millán, Alejandro Pérez, Gaston García, Lucas Navarro.

Mediocampistas. René Billalba,Pablo Motta, Lucas Caballero, Alan Martínez, Baltazar Cabrera, Rodrigo Cerdan.

Delanteros: Braian Perussato, Abel Méndez, Pablo Stupiski, Alvaro Klusener, Axel Vallejos, Gaston Caruso.

Federal A: Crucero del Norte entrenó pensando en el próximo partido

Tras el empate de local ante Defensores de Pronunciamiento, Crucero del Norte entrenó en su en la cancha auxiliar de Santa Inés pensando en el duelo ante Defensores de Villa Ramallo. Cristian Campozano, ausente en el último partido, entrena y espera llegar al domingo.

Carlos Marczuk, entrenador del “Colectivero” quiere dejar atrás el empate ante “Depro” y buscará sumar sus primeros puntos en condición de visitante. Hasta el momento, el partido ante Defensores de Villa Ramallo se jugaría desde 15.30.

A partir del pasado lunes, en una de las canchas auxiliares que posee la institución de Garupá, el entrenador ordenó que los jugadores que no tuvieron minutos el sábado realicen una práctica formal de fútbol.

Por su parte, quienes jugaron ante el “Depro” realizaron trabajos regenerativos y elongaciones. En ese marco, Cristian Campozano, ausente por una lesión también realizó trabajo y espera llegar al dueño del domingo.

Jugada la quinta fecha del Torneo Federal A, el “Colectivero” se ubica en la séptima colocación y por ahora, estaría clasificando a la siguiente instancia por un lugar en la Primera Nacional. Sin embargo, todavía falta mucho para la finalización de la primera ronda.

En la zona B de la tercera categoría del fútbol argentino, el recién ascendido Racing de Córdoba mira a todos desde arriba con 11 puntos. Sus perseguidores inmediatos son; Sportivo Belgrano, Gimnasia de Concepción del Uruguay, Chaco For Ever, Defensores de Villa Ramallo y Crucero del Norte.

Próxima fecha:

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. Crucero del Norte

Defensores de Pronunciamiento vs. Central Norte

Sportivo Belgrano vs. Chaco For Ever

Sarmiento vs. Racing (Córdoba)

Gimnasia y Tiro vs. Gimnasia (C. del Uruguay)

Juventud Unida (Gchú.) vs. Douglas Haig (Pergamino)

Boca Unidos vs. Sportivo Las Parejas

Libre: Unión (Sunchales)

“Hicimos un buen trabajo pero nos quedamos con un sabor amargo”, expresó Abel Méndez, delantero de Crucero del Norte

Abel Méndez, delantero picante del equipo de Carlos Marczuk, destacó el trabajo del equipo pero lamentó no haber podido sumar de a tres en condición de local. De igual modo, el conjunto misionero continúa invicto de local.

“Nos quedamos muy tristes porque era un partido para ganarlo, hicimos el desgaste, llegamos por todos lados, pero el fútbol tiene estas cosas. Así como nos pasó el Salta y en Córdoba, fuimos protagonistas pero lamentablemente no entró. Hay que seguir trabajando para que la próxima pueda entrar”, expresó Abel Méndez, delantero de Crucero del Norte.

Seguidamente, el jugador reconoció que hicieron un buen trabajo pero que la caprichosa no está queriendo entrar para los de Marczuk. “Tratamos de ser protagonistas desde el minuto cero, eso quedó plasmado que siempre buscamos. Lamentablemente no está queriendo entrar pero también hay que ver el lado positivo porque lo pudimos haber perdido. Nos quedamos con la sensación amarga”, añadió el hábil delantero.

“Tanto de local como de visitante vamos a salir a buscar el resultado, estamos muy bien. Vamos a ir a buscar los tres puntos y ojalá podamos traer algo para casa el finde que viene”,acotó

En cuanto a cómo se siente desde lo físico, el delantero expresó “estoy bien, cada vez me estoy sintiendo mejor. Los primeros partidos me costó terminar los primeros 90 minutos y hoy pude terminar de buena manera. Espero seguir aportando mi granito de arena al equipo”, cerró el atacante de Carlos Marczuk.

