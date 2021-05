Atlético Madrid defiende la punta de La Liga en su visita a Elche

Desde las 11.15, el Atlético Madrid de Simeone enfrentará como visitante al Elche, que están en zona de descenso. Si gana, el Colchonero se asegurará terminar la fecha como único líder.

Atlético Madrid defenderá la punta de La Liga en su visita a los Ilicitanos, desde las 11.15. Tras la sorpresiva caída de Barcelona ante Granada que le permitió mantenerse como líder, el conjunto del Cholo Simeone buscará una victoria que le asegure terminar la fecha 34 como único líder del torneo.

Los posibles once del Elche

Gazzaniga; Palacios, Diego González, Dani Calvo, Josema; Tete Morente, Raúl Guti, Marcone, Fidel; Lucas Boyé, Pere Milla.

Los posibles once del Atlético Madrid

Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso; Llorente, Kondogbia, Carrasco, Lemar; Correa y Luis Suárez.

El futuro de Lucas Torreira no será Atlético Madrid ni Arsenal, también se aleja de Boca

Lucas Torreira no tendrá una segunda temporada en el Atlético Madrid. El club colchonero no tiene intención, en este momento de la temporada, de forzar la máquina por el uruguayo, que terminará su cesión en el club colchonero procedente del Arsenal. Por lo menos así está la situación a día de hoy.

Habrá que ver qué sucede en estas cinco últimas jornadas del campeonato pero mucho tendría que cambiar la situación para que el plan de ruta en este asunto cambiase drásticamente. Dónde jugará el futbolista uruguayo el próximo curso es toda una incógnita porque aunque él ya ha dicho que quiere volver a Sudamérica, en concreto a Boca Juniors, club del que es seguidor desde pequeño, parece complicado que la situación se dé.

Torreira explicó recientemente que su deseo es estar cerca de su familia después de que el jugador perdiese recientemente a su madre. “Yo haría fuerza para venir a Boca. Mi papá, llorando, me dijo que era el momento de jugar en Boca. Le dije a mi representante apenas falleció mi mamá: ‘Yo no quiero volver a Europa, quiero jugar en Boca’. Pero no es solo por la situación, ni el momento que estoy pasando, me tira el pueblo y estar con mi familia. Me fui muy joven. Poder ayudar, estar cerca de mi familia y de mi casa… Eso estando en Europa no pasa”, contó el mediocampista”, señaló recientemente el jugador.

Sin embargo, el padre del futbolista es más realista en este sentido y señaló recientemente las dificultades que existen en que su deseo se cumpla. “La llegada de Lucas a Boca será bastante complicada, no ha habido noticias al respecto. Todo es por las ganas de mi hijo de jugar en La Bombonera, pero al hacerlo hemos creado algunos problemas en el club”, señaló en palabras a un medio asociado a ‘La Gazzetta dello Sport’.

El padre del futbolista reconoció que haber hecho pública su intención, no había ayudado a su hijo en esta historia. “No sé si Boca podrá pagar lo que pide el Arsenal por la cesión de Lucas. Lo que sí sé es que no creo que mi hijo juegue en el Arsenal el año que viene. Y si no será Boca, su destino estará en Italia o en Francia. Por supuesto, habría un sueño incumplido, que sin embargo, en lugar de generar alegría, causó problemas a la gestión de Boca”, señaló.

SH-EP