“Huella de Carbono”: el proyecto provincial que busca controlar y reducir la contaminación en Misiones

El proyecto de Ley “Huella de Carbono”, cuyos autores son los diputados provinciales Hugo Passalacqua, Martín Cesino y Julio Barreto, apunta a establecer políticas destinadas a promover la protección del medio ambiente en Misiones.

Julio Barreto – FM Express

El legislador Julio Barreto precisó que el programa sería un paso más para proteger los recursos de los misioneros, cuidando la biodiversidad. “En el proceso de cambio climático que estamos viviendo, en estos últimos cien años a través de las emisiones de gases de efecto invernadero, hubo un sobrecalentamiento en todo el planeta y esto repercute en el derretimiento de glaciares, el aumento de la temperatura, sequías, inundaciones, etc.”, explicó.

Es así, que este proyecto busca que se realice la “medición científica” de todos los procesos productivos que tiene la provincia de Misiones: industrias, transporte, consumo y generación de energía, que producen un efecto contaminante.

“Lo que queremos es tratar de buscar el equilibrio, el cambio de usos con respecto a la energía y buscar la compensación, la neutralidad de carbono se le llama esto, con respecto a lo que emitimos (contaminamos) y lo que cuidamos”, precisó Barreto.

Para esta medición el legislador señaló que hay metodologías científicas para medir la contaminación que produce una fábrica, y el efecto contaminante que tiene, y a partir de esto se busca la neutralidad, es decir, la forma de compensar. Esto puede ser mediante el uso de energías alternativas, el equilibrio en el transporte para que haya menos combustión, el tratamiento de los residuos y el reciclado.

“Con esto buscamos el equilibrio y que cada vez se emita menos contaminantes”, sostuvo el legislador quien además reveló que el proyecto “Huella de Carbono” estaría orbitado por el Ministerio de Cambio Climático.

Además, aclaró que el proyecto de ley que será sometido a debate, no pretende “retar a las industrias” u otros afectados, sino que intenta comenzar a trabajar sobre metodologías y un proceso de mentalidad respecto de cómo se produce y cómo se consume. En ese sentido sostuvo que si bien es un proceso largo, consideró que es necesario empezar a discutir.

“Tiene que ver con nuestra cultura ambiental, con nuestra cultura de consumo y empezar a hacer ese cambio progresivo”, comentó.

El legislador Barreto reconoció que hay industrias que emiten legalmente humo, pero también señaló que en el mundo se fueron adaptando tecnológicamente para contaminar la menor cantidad posible, es por ello que defendió el cambio de hábito.

“Yo creo que hace 15 o 20 años atrás, jamás nos hubiéramos imaginado usar vehículos eléctricos, transportes eléctricos, y esto ya es inmediato. Hay países de primer mundo que adoptaron un cierto límite para que solamente se usen autos eléctricos, es un gran paso”, manifestó.

Y reconoció que si bien nuestra realidad aún está lejana, se necesita comenzar a discutir este tipo de cuestiones; invertir en energía solar; a controlar a las industrias respecto de lo que emiten; y que progresivamente se invierta para que se contamine cada vez menos, contribuyendo con los bonos de carbono.

La Huella de Carbono es el Indicador de la cantidad de Gases de Efecto Invernadero generados y emitidos por una empresa o durante el ciclo de vida de un producto a lo largo de la cadena de producción, a veces incluyendo también su consumo, recuperación al final del ciclo y su eliminación.

Con el cumplimiento de lo que propone el proyecto de Ley, según Barreto, se podrá realizar un relevamiento a las empresas que produzcan grandes niveles de contaminación en el ambiente. En ese sentido señaló que la medición recién empezaría tras la aprobación de la ley, aunque admitió que pese a estas industrias, Misiones tiene un balance positivo en cuanto a su relación la naturaleza.

Pero remarcó que esto, no será para siempre si no se comienzan a tomar medidas que protejan la biodiversidad misionera. “Es un desafío que no es nada sencillo, pero tenemos el deber de cuidar lo nuestro”, concluyó Barreto.

ZF-A