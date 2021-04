Un diputado canadiense apareció desnudo durante una sesión virtual y tuvo que pedir disculpas

La pandemia de coronavirus en el mundo hizo que las sesiones virtuales sean más comunes de que parece, aunque a veces hay que tener cuidado a la hora de poner en marcha las cámaras para no mostrarse en vestimentas domésticas, muy diferentes a las que se visten en actividades oficiales. Este miércoles, un diputado canadiense se saltó esa distinción al simplemente presentarse sin ropa.

William Amos, miembro del Partido Liberal de Canadá y representante del distrito electoral de Pontiac (provincia de Quebec) en la Cámara de los Comunes, tuvo que disculparse después de aparecer desnudo en una sesión híbrida de la cámara baja del Parlamento.

En redes circula una captura de pantalla que muestra a Amos de pie y sin ropa con las banderas de Canadá y Quebec en segundo plano.

«Hoy he cometido un error muy desafortunado y, obviamente, estoy avergonzado por ello. Mi cámara se quedó encendida accidentalmente mientras me ponía la ropa de trabajo, después de salir a correr. Pido sinceras disculpas a todos mis colegas de la Cámara. Ha sido un error honesto y no volverá a ocurrir», escribió Amos en un tuit al hacerse la noticia de conocimiento público.

El episodio acaparó la atención de otros parlamentarios. Así, Claude DeBellefeuille, diputada del Bloc québécois, planteó la cuestión ante el portavoz de la Cámara de los Comunes, instando a respetar las normas del código de vestimenta.

«Creo que hoy hemos establecido un nuevo récord. Hemos visto a un miembro, durante el periodo de preguntas, mal vestido. Es decir, sin ropa. Así que tal vez vale recordar a los miembros, especialmente a los miembros masculinos, que los trajes y corbatas son apropiados, pero también una camisa, calzoncillos y pantalones», citó CBC a la funcionaria.

Las reglas establecidas en la cámara baja no determinan un código específico de vestimenta. Sin embargo, los presidentes de diversas instancias parlamentarias han dictaminado que todos los diputados deben ir vestidos con un «traje de negocios» contemporáneo.

Fuente: Crónica

