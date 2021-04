Primero Misiones: el Frente Renovador suma partidos para la contienda del 6 de junio y el eje de la campaña será la gestión

De cara a las elecciones legislativas de junio, el oficialismo provincial exhibe un incremento en el caudal de partidosintegrantes del Frente, todo lo contrario sucede en los otros dos espacios que competirán en esos comicios. Estos movimientos son indicadores de la valoración ciudadana al desempeño del gobierno misionero en este periodo de pandemia.

El Frente Renovador es el único de los tres espacios que se postulan para las elecciones provinciales del 6 de junio que aumentó la cantidad de partidos que lo integran. Los demás, la representación local del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, han perdido integrantes.

El desmembramiento en la provincia del oficialismo nacional permitió que algunos partidos regresen a la Renovación, de donde se habían ido para acompañar al FdT en 2019. La vuelta al FR se dio en buenos términos, acorde a lo expresado hace 10 días en el salón Eva Perón del Parque del Conocimiento de la ciudad de Posadas: la idea que prima en el Frente Renovador de la Concordia es la de integrar distintas visiones que tengan como eje el bienestar de los misioneros.

El crecimiento de partidos dentro de la Renovación misionera es la traducción hecha por los dirigentes políticos de la evaluación realizada por la ciudadanía: la gestión del gobernador Herrera Ahuad y del oficialismo en su conjunto (donde se destaca la labor efectuada por el intendente de Posadas) es considerada como exitosa por el grueso de la población misionera. Más aun en este contexto.

El estar con el ciudadano de a pie, recorrer, ayudar, brindar soluciones, poner el cuerpo ante una situación inédita, fue evaluado socialmente de forma positiva. En detrimento de quienes prefirieron hacer política a través de las redes sociales únicamente.

La importancia de llegar hasta el último rincón de Misiones y poder entablar interacciones cara a cara es ampliamente valorado por la ciudadanía. Y ese es uno de los ejes que hace mantener la vigencia de un Frente Renovador que ya transita su quinto mandato en Misiones, no se percibe el típico desgaste después de 18 años, al contrario, ha encontrado la forma de regenerarse con la aplicación de distintas políticas, con la inclusión de nuevas generaciones y con el tratamiento de problemáticas propias del Siglo XXI.

Disparadores

En el citado cónclave llevado días atrás en el Parque del Conocimiento se pudo apreciar una línea clara de acción que sobrevuela la cotidianeidad de la gestión misionerista: ¿Cómo puedo ayudar?, esa fue la pregunta que el ingeniero Carlos Rovira señaló que debe acompañar siempre a todos los funcionarios en la interacción cotidiana con los misioneros.

Del mismo modo se expresó el gobernador Oscar Herrera Ahuad, al plantear que no puede ser parte del equipo de gestión nadie que se aboque a un solo tema o área de trabajo. “Esto no es de mi área’, no quiero escuchar esa palabra, ‘esto yo no sé’, todos somos funcionarios públicos, todos somos actores políticos, con la responsabilidad para resolver el problema de la gente. Nuestro norte es resolver las cuestiones de la gente”, enfatizó el mandatario en aquella oportunidad.

Entrelazado a lo anteriormente descripto se encuentra el hecho de la toma de decisiones de manera local conforme a lo que demanda el pueblo misionero. Lo cual es una clara diferencia con los otros dos espacios nacionales (uno de ellos incluso con todas las líneas de comunicación disponibles con el ejecutivo nacional), que deben consultar previamente cualquier tipo de acción a emprender.

Turismo seguro

Las palabras y las ideas vertidas se observan en los hechos: esta Semana Santa encontró a la provincia con una actividad plena, con niveles récord en el turismo, combinados con exigencias como el examen PCR negativo para visitantes de fuera de Misiones. Así como la insistencia con los protocolos de seguridad y el distanciamiento social.

En el mismo plano se ubica el sistema de Salud Pública local, que abarca todos los puntos cardinales de Misiones, que ha generado confianza y un alto grado de aceptación en quienes han visitado la tierra colorada en los últimos meses, además del reconocimiento del que goza por parte de los ciudadanos misioneros, que data de años.

La vacunación incrementa su ritmo, avanzando con la población objetivo y aplicando tratamientos para los enfermos graves como la ivermectina, el suero equino y el plasma de pacientes recuperados.

Este difícil equilibrio conseguido por la provincia se completa con el buen momento que transitan la gastronomía y el comercio, que exhiben cifras que evidencian su recuperación. Para lo cual es de suma importancia la confluencia lograda con el gobierno provincial a través de los distintos Programas que otorgan descuentos, reintegros y otros beneficios a los consumidores locales.

Finalmente, cabe resaltar que el regreso a las clases presenciales hasta el momento no ha tenido sobresaltos ni sorpresas desagradables.

Primero Misiones

En suma, el lema surgido de la última reunión renovadora, “Primero Misiones”, es más que una mera frase. Significa enfocarse en la gestión propia, con sus recursos y brindar respuestas inmediatas a cuestiones que no pueden esperar, como la Salud y la Educación.

D.G.-CP+EP