La continuidad de “Ahora Turismo” fue bien recibida en el sector

El Programa de impulso al consumo se extendió, al igual que los demás que integran la saga de “Ahora Misiones”, hasta el 30 de junio.

La serie de Programas destinados al consumo lanzados por el gobierno de Misiones continuará hasta la mitad de este año. Uno de los primeros sectores apuntados para recuperar la actividad detenida por la pandemia fue el turístico. Para el mismo existen distintos incentivos, el principal de ellos es el denominado “Ahora Turismo”.

El mismo incluye los siguientes beneficios para los Consumidores Finales que efectúen sus compras en Hoteles, Restaurantes y Bares con las tarjetas de Crédito emitidas por las entidades financieras adheridas al programa: reintegro en el resumen de la tarjeta de crédito y cuotas sin interés. En el primero de ellos se ejerce un reintegro del 20% aplicado sobre el monto de las operaciones que realicen los Consumidores Finales con un tope de $4.000; mientras que el segundo consiste en financiar las compras en 1, 3 o 6 cuotas a tasa 0% mediante la utilización de tarjetas de crédito en comercios adheridos al Programa “Ahora Turismo”. El límite de compra financiable es de $30.000.

Este Programa es compatible con otros que no tienen como objetivo específico el turismo, pero si el consumo: los “Ahora Iguazú” crédito y débito, o el “Ahora Gastronomía”. Desde el lado de los empresarios del sector la extensión de este tipo de incentivos fue bien recibida, debido a que ayuda a recuperar ciertos niveles de actividad y mantenerlos durante el año.

Maximiliano Vera, Gerente Operativo de “Palo Rosa Lodge” en Puerto Iguazú, señaló que se encuentran trabajando los fines de semana, de viernes a domingo. “En su mayoría trabajamos mucho con turismo misionero, tenemos una tarifa especial para misioneros”, indica Vera y comenta su experiencia con “Ahora Turismo”: “Nosotros no lo conocíamos, honestamente, y la primera vez nos pasó que un turista nos pregunta y no sabíamos. Mi compañera me consultó que era y no estaba muy interiorizado del tema hasta que nos explicaron, nos adherimos y la verdad que bastante aceptación tiene, para la gente está bueno, si bien nosotros le hacemos una tarifa diferenciada al misionero, cuando vienen y pagan con la tarjeta se les hace otro descuento, un reintegro, amén del descuento que nosotros le hacemos, así que la gente queda contenta. Eso igualmente está disponible para todos los residentes argentinos que vengan de paseo”.

Por último, el Gerente de “Palo Rosa Lodge” expresa sus expectativas de cara al inminente feriado de Semana Santa: “Estamos trabajando bastante bien y ahora por la Semana Santa si vamos a tener un flujo de gente más grande que el que veníamos teniendo”.

Por su parte, María Erna Satur, propietaria del Hotel del Parque, ubicado en Aristóbulo del Valle, relató su experiencia con el Programa: “Yo a todos les comento, cuando vienen viernes y sábado les pregunto si tienen tarjetas del Macro, les cuento la promoción, porque a veces algunos por ahí ni se enteran”. Las respuestas que recibe de quienes desconocían la existencia del “Ahora Turismo” son positivas: “Ah, buenísimo”, por ejemplo. “Yo creo que es lindo, que es importante, porque es una opción más que tiene la gente para poder pagar, aparte de ser un beneficio que siempre una ayuda a la hora de hacer las cuentas”, concluye.

Finalmente, la dueña del Hotel del Parque asegura que siempre trató y trata de adherirse a cualquiera de los Programas diseñados por el gobierno provincial destinados al turismo “porque es una opción más y algo más que se le puede ofrecer al visitante”.

LD-