¿Es posible escapar de una adicción?: “Sí, y con ello de la muerte”, afirmaron en el Centro de Rehabilitación posadeño CMB

Los profesionales de Cambios Muy Buenos (CMB) comenzaron a trabajar en Posadas con el objetivo de brindar apoyo al sistema de salud provincial y ayudar, de manera integral, a aquellas personas con tendencias de consumo y conductas adictivas. Hoy su Director Terapéutico, Fernando Zappia, nos brinda importantes reflexiones en torno a estas problemáticas.

Las adicciones son hábitos o conductas que -aunque parecieran- forman parte de algo más que un problema social. Objeto de estudio y abordaje de miles de profesionales e instituciones públicas y privadas alrededor del mundo, esta enfermedad afecta a cada vez más personas, y en muchos casos termina por cobrarse su vida.

Si analizamos la palabra «adicción» estamos haciendo alusión a algo «no dicho», a aquello que no se puede o no se quiere expresar. La raíz puede estar dada por muchas cuestiones, cuyas consecuencias se manifiestan en un consumo problemático, o en el desarrollo de determinadas conductas que el individuo no puede controlar; las cuales afectan de manera negativa -y de forma ocasional o crónica- a todos los aspectos de su vida: el físico, psíquico y social.

“Hablamos de una enfermedad, de un problema de salud mental, de un esquema de comportamientos. Hablamos de muchas cosas, y si te lo tuviera que describir en una sola palabra, sería muerte”, afirmó Fernando Zappia, Director Terapéutico del Centro de Rehabilitación CMB.

Lo más eventual es pensar en el concepto de adicción relacionándolo con el consumo de drogas ilícitas, o el desarrollo de conductas inapropiadas y criminales. Claro que las mismas forman parte de una amplia lista, y a ellas se suman también los consumos de sustancias legales, como los medicamentos, la comida y el alcohol, y las actividades que parecieran “no provocar un daño”, como las compras, el juego, el uso de las tecnologías, la práctica de deportes y el trabajo.

Sea cual sea la sustancia consumida, o el tipo de actividad desarrollada, nos referimos a una adicción cuando sobre las mismas existe un “exceso” o “falta de control”, que en muchos casos puede estar dado por múltiples cambios sociales, la incertidumbre sobre el futuro o distintos problemas de fondo en la vida del paciente que se deben identificar.

“Muchas veces el paciente llega acá pensando en que el problema es la droga, el alcohol o los medicamentos, y hay todo un tema de fondo. Muchas veces estas cuestiones son solo el síntoma. A nosotros no nos gusta poner el acento en el consumo, queremos enterarnos y trabajar sobre lo que le pasa en el fondo de la vida de la persona”.

Fernando Zappia, Director Terapéutico de CMB.

CMB, o Cambios Muy Buenos, es un Centro de Tratamiento de Adicciones que comenzó a trabajar en la ciudad de Posadas en el mes de diciembre del 2020, con dos claros objetivos: aportar herramientas de contención al sistema de salud de la provincia y ayudar a todas aquellas personas con algún problema de adicción, en el marco de un trabajo en el que predomina el profesionalismo, la confianza, la empatía y la discreción.

“Acompañamiento permanente para aprender a vivir de nuevo”, fue uno de los conceptos resaltados por el Director Terapéutico al describir la filosofía del lugar.

Los tratamientos en el Centro de Rehabilitación CMB

“Nuestro objetivo es colaborar con la sociedad y con todas aquellas personas que tengan esta problemática y que no saben qué hacer, a donde recurrir ni en quien apoyarse”, afirmó Zappia, y comentó que en la actualidad trabajan con dos tipos de tratamientos, el Ambulatorio y la Casa de Día, mientras que a futuro pretenden implementar el de internación.

La propuesta de estos dos tratamientos se basa en un trabajo que pretende eliminar el consumo y las conductas adictivas detectadas, promover estilos de vida saludables, como así también los valores y habilidades para afrontar los problemas personales, e impulsar una imagen positiva propia y la participación productiva del paciente en la vida social.

El abordaje de los profesionales de CBM no solo está destinado al paciente, sino también a la contención de su entorno directo: la familia y los amigos cumplen en el proceso de recuperación un rol fundamental.

“Si la persona ya no tiene control ni poder de decisión es muy importante que la familia, o los vínculos significativos, tomen una decisión también de, por lo menos, comenzar a poner límites y ayudar a la persona para que se acerque y reciba ayuda profesional”.

¿Qué se de debería hacer si de detecta en un familiar, amigo o conocido un problema de adicción?

“Primero que nada no tratar de convencerlo, e intentar que entienda que necesita ayuda profesional. Es importante además el hecho de poner límites, ya que muchas veces uno se involucra demasiado y quiere hacer de todo por rescatar a esa persona, un intento en el que terminamos lastimados”, comentó el Director Terapéutico.

Y a ello agregó:

“Si vos ves a una persona que amas, o que querés mucho, y la misma se está haciendo daño, poniendo en riesgo su salud, vas a tomar una medida y te vas a plantar ahí, por lo menos hasta que la persona se deje ayudar. Después, el resto ya es trabajo para hacer junto a los profesionales”.

Los tratamientos que ofrecen en CMB no solo intentan tratar este problema de salud tan delicado dentro del centro de rehabilitación, sino que su duración se extiende más allá. Durante las horas y los días que el paciente se encuentre fuera del lugar, los profesionales siempre están en contacto, con el objetivo de extender su contención y garantizar la recuperación.

La extensión de un tratamiento de rehabilitación tendrá que ver con el tipo de adicción y la implicancia que la misma tenga en la vida del paciente y su entorno familiar. Dentro de los dispositivos Ambulatorios y de Casa de Día siempre se desarrollan 5 faces, con claros objetivos que marcan y guían la evolución del paciente hacia su recuperación. Entre las mismas se destacan:

Fase de ADAPTACIÓN: implica la desintoxicación y el trabajo para eliminar la negación.

Fase “A”: aborda el proceso de aceptación y la necesidad de cambio.

Fase “B”: trabaja sobre las historias personales.

Fase “C”: potencia las fortalezas personales.

Fase de REINSERCIÓN SOCIAL: está destinada a sostener lo aprendido.

“En Cambios Muy Buenos ofrecemos compromiso, acompañamiento día a día. Nos involucramos, trabajamos cuerpo a cuerpo, y no solamente cuando las personas están acá, sino también cuando terminan la jornada, ya sea que estén transitando un tratamiento Ambulatorio o de Casa de Día. También los acompañamos los fines de semana, vía WhatsApp, para que no pierdan contacto”.

Acerca del surgimiento de Cambios Muy Buenos

El centro de tratamiento y rehabilitación de adicciones abrió sus puertas en la ciudad de Posadas en diciembre del 2020, con la dirección de dos amigos, Fernando Zappia y Sebastián Noguera, junto a un equipo de profesionales especialistas de Misiones.

Actualmente CMB Centro de Tratamiento de Adicciones abre sus puertas cada día y allí quienes lleguen en busca de apoyo y contención se encontrarán con profesionales capacitados, tratamientos acordes a sus necesidades, empatía y la mayor discreción, para iniciar un proceso de reeducación y aprendizaje que los ayudará a emprender una nueva etapa y a “cambiar un proyecto de muerte, por un proyecto de vida”.

Centro de Tratamiento de Adicciones «Cambios Muy Buenos».

www.cmbadicciones.com.ar

Whatsapp: +54 9 376 4830287

info@cmbadicciones.com.ar

